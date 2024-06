Trois Oyomen, un Montpellierain, un Catalan... Découvrez le XV de la semaine Midi Olympique comptant pour la 25ème journée du Top 14 !

Une semaine après son titre en Champions Cup, François Cros a semble-t-il bien récupéré ! Le Toulousain figure dans le XV de la semaine du Midi Olympique. À ses côtés Filipo Nakosi et David Rebbans sont récompensés pour les victoires contre le Stade français et Clermont. On retrouve aussi dans ce XV deux Oyonnaxiens !

Chaque semaine, le Midi Olympique décerne un XV des meilleurs joueurs de la journée. Découvrez-en les participants pour la 25ème journée du Top 14.