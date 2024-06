Quatrième défaite en cinq matchs des Catalans, battus 24 à 12 à St Helens. Une issue logique, malgré un premier acte maîtrisé et même dominé par les Sang et or.

Cette équipe des Dragons a prouvé qu’elle avait du cœur et de l’abnégation. Vexés par leur défaite à Perpignan contre Warrington six jours plus tôt, les Dracs ont idéalement débuté leur rencontre, prenant le score et concrétisant une grosse domination. Sauf qu’une maladresse à dix minutes de la pause a permis aux Saints d’égaliser au retour aux vestiaires. Et encore une fois, les Catalans ont pris deux essais dès la reprise, deux réalisations qui ont plombé l’ambiance et dégagé l’issue aux Anglais. "On fait une bonne entame, on déplace bien le jeu, on se montre dangereux et St Helens n’aime pas courir et se déplacer… Sauf qu’on s’est ensuite arrêté de le faire, nous avons commencé à enchaîner quelques fautes et on prend deux essais dès le début de la deuxième mi-temps", a pesté le capitaine Benjamin Garcia à l’issue de la rencontre. Un constat lucide et dur de la part du troisième ligne qui a quitté le terrain avec une déchirure au niveau d’un mollet.

Rappelons que les Catalans se sont déplacés sans neuf des leurs, neuf forfaits qui ont forcément handicapé un collectif certes compétitif, mais trop diminué à certains postes. "Nous avons travaillé notre jeu en attaque toute la semaine, nous avons essayé de produire du jeu, nous avons fait des efforts, alors oui, c’est une nouvelle déception", a ajouté le capitaine des Dragons. Un joueur qui va apprécier les quatre jours de repos accordés cette semaine, puisque samedi, c’est la finale de la Cup à Wembley qui occupera le terrain avec Wigan - Warrington. "Nous avons besoin de bosser encore et encore pour relever la tête et le niveau. La saison est longue et rien n’est terminé", a rappelé Benjamin Garcia au sujet d’une équipe qui compte désormais quatre points de retard sur Wigan et St Helens, au moment de préparer la double réception entre Leigh et Huddersfield.

À la recherche du déclic

Mais vendredi soir, à St Helens, Steve McNamara a certainement apprécié la performance au poste inhabituel de Julian Bousquet en deuxième ligne, de Matthieu Laguerre au centre et les fulgurances d’Arthur Mourgue et César Rougé, quand Tariq Sims a encore rayonné. Mais il en faut davantage et cette équipe a besoin d’un électrochoc au niveau du collectif. Sans remettre en cause les plans de jeu, les Dragons ont la tête baissée et ils doivent trouver le déclic qui permettra au groupe de retrouver le capital confiance nécessaire pour recoller. L’encadrement espère maintenant qu’au milieu des neuf blessés, (Ma’u, Taukeiaho, McIlorum, Da Costa, Sironen, McMeeken, Séguier, Romano et Zénon), certains retrouveront l’équipe dans deux semaines contre Leigh. Taukeiaho, Séguier et Da Costa devraient en être. Sauf que de l’autre côté, Benjamin Garcia (mollet), Arthur Mourgue (épaule) et Tariq Sims (main) ont rejoint la case soin et sont incertains. Le temps presse du côté des Dragons catalans et les réceptions à venir de Leigh et d’Huddersfield deviennent capitales pour une équipe qui n’a désormais plus droit à l’erreur.