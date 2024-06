Danstesque en finale de Champions Cup, notamment dans le jeu au sol, Dupont profite de son aventure olympique pour devenir encore plus complet.

Si le moindre supporter un brin aigri avait encore la tentation saugrenue de qualifier la pige d’Antoine Dupont à 7 de "caprice", il n’avait qu’à regarder la dernière finale de Champions Cup pour se rassurer. Le demi de mêlée international ambitionne depuis des années de participer à l’aventure olympique, parce qu’il possède des objectifs extrêmement hauts et qu’il n’a pas peur de se mettre en danger pour relever les défis. Mais, si le talent de Dupont représente bien sûr une plus-value exceptionnelle pour le groupe de Jérôme Daret, le Pyréenéen a aussi réussi à faire de ce challenge un "donnant-donnant". à savoir qu’en plus d’une certaine fraîcheur mentale, il s’est offert les moyens de franchir le pas et a multiplié les efforts, notamment physiques, en s’imposant des séances supplémentaires. Jusqu’à faire évoluer son profil, et surtout le bonifier ces derniers mois, lui qui était déjà (et à juste titre) considéré comme l’actuel joueur de rugby le plus complet et le plus impressionnant de la planète ovale.

"Cela vient de mon passage à 7…"

Jeudi, sur le sujet, l’entraîneur Jérôme Daret glissait d’ailleurs : "On sait aussi ce que le VII peut lui apporter. Maintenant, il va se découvrir des compétences incroyables." Et le timing ne pouvait être plus opportun, quelques jours après sa partition dantesque contre le Leinster, auréolé de quatre grattages sur l’ensemble du match. Record de la rencontre et statistique ahurissante pour un numéro 9 ! "Cela vient aussi de mon passage à 7 où les rucks sont importants, expliquait-il après le coup de sifflet final, dans les couloirs du stade de Tottenham. Il faut pouvoir contester. Je l’ai travaillé, ce que je ne faisais pas de manière spécifique jusque-là. C’est un bonus pour moi." En clair, il a mis l’accent sur ce secteur durant quelques semaines et a fait ce dont tout flanker rêve de réaliser dans un rendez-vous XXL. Voilà qui montre combien ce garçon repousse constamment les limites, celles de ce jeu et les siennes, au point de se demander s’il en a réellement. Son manager, Ugo Mola, qui a répété plusieurs fois qu’il pourrait jouer à de nombreux postes, en rigolait à ses côtés : "Je vais le mettre troisième ligne ou talonneur, désormais."