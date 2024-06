Jérôme Daret, le Manager des septistes français, est revenu, dans l’euphorie, sur cet incroyable titre remporté par les Français.

Jérôme, vous avez dominé l’Argentine en finale. On ne s’attendait pas forcément à ce scénario !

Bienvenue dans le rugby à sept ! Samedi, ils nous ont pris la gorge, ils ont été plus forts que nous. Ce dimanche, on les a dominés. On avait changé quelques petites choses, c’est un jeu d’échecs. C’est une guerre psychologique où le moindre détail compte. Le Seven, c’est la Formule 1 du rugby, c’est incroyable. Je n’arrive pas à y croire encore, mais c’est génial pour les joueurs, pour le rugby à sept en France, pour tous ceux qui croient en ce sport. C’est un niveau qui est tellement homogène, tellement relevé avec des joueurs fantastiques, que de gagner et être champion du monde aujourd’hui, c’est hors norme.



Réalisez-vous que vous êtes champions du monde ?

Oui et c’est un truc de fou ! C’est magique. Maintenant, on a encore une étape importante à venir, donc on va se projeter assez rapidement. On a franchi la montagne, mais derrière la montagne, il y en a toujours une deuxième. On va vite regarder le sommet qui se présente à nous.



Parlez-nous un peu de l’aspect émotionnel de cette aventure !

Le Seven, ce sont les montagnes russes. Je le dis tout le temps, mais quand on est un peu au creux de la vague, il faut faire un acte de résilience. Ils ont réussi à le faire. On a été solide contre la Grande-Bretagne pour conclure après un match difficile contre l’Argentine. C’était un quart de finale et on sait très bien que quand on passe le quart de finale, on s’ouvre les portes du podium. Et l’énergie revient. On a des stratégies avec la danse, avec le chant, pour booster tout un tas de choses dans notre schéma de performance. Et ça apporte beaucoup de bénéfices. La maîtrise du tempo, c’est très important. Quand on arrive à gérer ça et on est solide derrière, il n’y a pas de problème.

Trois tournois, deux médailles d’or, Antoine Dupont est votre porte-bonheur.

C’est un joueur hors norme, je n’arrête pas de le dire. Il transcende les autres joueurs, mais les autres joueurs sont des joueurs incroyables aussi. Ils ont beaucoup d’autonomie, de responsabilisation. Et Antoine, je pense qu’il se régale avec eux. Il a envoyé un signal fort quand il a voulu venir avec nous. Il avait bien compris qu’il y avait un potentiel, mais il est en train de le mettre en lumière. Donc je le remercie pour ça déjà.