De l’argent, toujours de l’argent pour les Bleues

Les Bleues décrochent une médaille d’Argent à Madrid, leur troisième de la saison, battues par l’Australie en finale (26-7) malgré une prometteuse première période.

Le Seven est un incroyable ascenseur émotionnel. Tous les acteurs de cette discipline répètent qu’il faut savoir gérer ses émotions et la guerre psychologique inhérente à chaque tournoi, à chaque match pour prétendre à devenir la meilleure équipe du monde. Les Françaises sont donc montées dans cet ascenseur, passant par toutes les émotions. Samedi soir, au moment de rejoindre leur hôtel avec leur qualification en poche, elles étaient encore étourdies par leur défaite face à l’Australie. Elles pensaient devoir croiser le fer avec la Nouvelle-Zélande, véritable épouvantail du circuit mondial avec quatre médailles d’or acquises lors des quatre précédents tournois, le lendemain matin en demi-finale. Cela ne faisait aucun doute, même pour l’entraîneur David Courteix : "Vous allez me trouver un peu curieux mais j’ai très envie de jouer les Néo-Zélandaises donc je suis très content de les affronter demain matin. C’est la nation qui domine. Elles ont gagné 26 matchs d’affilée mais nous sommes les seuls à les avoir battues." Et puis l’impensable s’est produit. Les imbattables Néo-Zélandaises sont tombées quelques minutes plus tard face au Canada, cinquième nation mondiale à l’issue de la saison avec une seule médaille de bronze décrochée en route. La défaite des bleues face à l’Australie se transformait en un inattendu coup de pouce. Les Françaises devenaient favorites de leur demi-finale. Encore faillait-il ne pas laisser passer cette occasion en or alors que le revers face aux Australiennes aurait pu semer le doute dans les rangs tricolores alors que les Canadiennes allaient se présenter en étant portées par l’énergie de leur incroyable succès face à la Nouvelle-Zélande. Consciente du danger, les Françaises réussissaient un début de match parfait, menant 19 à 5 à la pause grâce à un doublé de Séraphine Okemba et un essai de la très juste Yolaine Yengo. Néanmoins, après la pause, les Bleues perdaient le fil en enchaînant les mauvais choix et les fautes. Elles devaient s’employer défensivement pour sauver leur place en finale (19-17) et leur sixième médaille de la saison en huit tournois.

Une finale sur fond de revanche avec des retrouvailles tant attendues avec les Australiennes. On pouvait voir la rage des Tricolores sur leur visage lors de leur dernier échauffement sous la chaleur madrilène. Les Françaises étaient convaincues de pouvoir rivaliser comme l’avait évoqué David Courteix vingt-quatre heures plus tôt malgré la défaite. Il fallait pour cela qu’elles montent dans l’ascenseur émotionnel en étant bien accrochées, notamment avec la blessure de Anne-Cécile Ciofani en tout début de match. Elles ont su réagir en première période avant de subir la loi de l’Australie lors du second acte, notamment en étant trop pénalisées sur leurs possessions de balle. Les Bleues décrochent une médaille d’argent dans cette première grande finale mondiale disputée à Madrid. C’est déjà beau mais les joueuses de David Courteix rêvaient d’or, un métal qui se refuse inexorablement à elles. Jusqu’à Paris ? Elles veulent toujours y croire.