Carla Neisen a, à l’image des Bleus, le sentiment d’avoir échoué près du sacre. Même si la soif d’or olympique reste bien ancrée.

Que retenez-vous de cette finale ?

Il y a beaucoup de frustrations. Encore une fois, ça ne passe pas. C’est très décevant, on les tient mais c’est insuffisant pour aller les chercher et gagner cette médaille d’or.



Qu’est-ce qu’il y a manqué aux Françaises pour rivaliser ?

Défensivement on est présentes mais certains détails manquent. C’est surtout offensivement qu’on n’a pas pu et su jouer notre jeu, on n’avait pas de ballon.



Vous voyez quand même du positif ?

Maintenant pas trop. On est deuxièmes, mais à chaque fois ça nous passe sous le nez donc on est en colère, frustrées.



Vous avez bien réagi en première mi-temps, qu’est-ce qu’il s’est passé ensuite ?

On doit réussir à basculer mentalement pour aller chercher ce qu’on veut et regagner des ballons. On n’arrive pas à remettre un essai, elles nous en mettent un. À 7 ça va très vite, on doit apprendre de ça.

Il reste deux mois avant les Jeux olympiques, que pouvez-vous faire pour inverser cette tendance ?

Ça doit être une prise de conscience générale de toutes les filles individuellement. Se préparer à jouer des matchs comme ça et à ne rien lâcher. On a un très bon groupe, on rivalise avec les meilleures et il ne faut pas qu’on l’oublie. On doit aussi rester fières, même si c’est dur, à chaque fois on s’accroche.



N’importe quelle médaille au JO sera belle ?

On a envie de l’or. Donc même si elles sont toutes belles, on l’aura quand même là (sic) si on ne va pas la chercher.



Il y avait pas mal de public français, aux Jeux olympiques il y en aura encore plus, comment ça peut aider ?

Ça fait plaisir de voir autant de Français. Ça amène un petit avant goût des JO, donc merci à eux d’être là et de nous donner ce truc en plus.



Vous êtes quand même vice-championnes, n’est-ce pas une belle satisfaction avant les Jeux ?

Oui complètement, il faut qu’on se serve de ça pour continuer à bosser dur, individuellement et collectivement.



Vous restez un groupe jeune…

C’est sûr qu’il y a quand même du positif. Maintenant, c’est à nous de corriger les choses. Il manque des joueuses mais on garde un groupe solide, il y aura des retours, mais il ne faut pas se fier à ça.