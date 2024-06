Tout réussi à antoine dupont, devenu le "golden boy" du rugby français. Malgré un titre de champions Cup acquis six jours plus tôt avec le Stade toulousain, il a remporté ce dimanche le tournoi de Madrid avec l’équipe de France à 7. De quoi légitimer une ambition : décrocher l’or olympique à Paris, le 27 juillet.

Jérôme Daret ne le dira jamais. L’entraîneur de France 7 cherche toujours à protéger son collectif, mais Antoine Dupont change tout pour les Bleus. Au moment où les images de l’essai salvateur du Toulousain face à la Grande-Bretagne faisaient le tour du monde sur les réseaux sociaux, Jérôme Daret jouait la carte la normalité : "Son essai ? Oui, bon, il a mis ce qu’il fallait mettre. Il est là pour cocher des cases. Antoine est un joueur de duel et il a montré qu’il était capable d’être dominant sur les duels. On le savait déjà. C’est bien et de bon augure pour la suite." L’entraîneur en chef des Tricolores était dans son rôle, alors que l’ensemble du staff avait précédemment insisté sur la première performance des Bleus face à l’Australie, quand le demi toulousain avait été sorti du groupe. Pour son premier match du week-end à Madrid, Antoine Dupont n’était entré en jeu que trois minutes avant le gong final alors que le gain de la rencontre ne pouvait plus échapper aux Argentins. On veut bien croire que cette équipe de France peut s’approcher des meilleurs sans Antoine Dupont. Elle l’a démontré en décrochant une médaille d’argent à Hong Kong. Elle a aussi été brillante face à l’Australie vendredi dans la capitale espagnole. Mais, en quelques minutes face à la Grande-Bretagne, alors que les Bleus étaient au bord du précipice, frôlant l’élimination dès la phase de poule, il était évident que la présence d’Antoine Dupont change tout, et ce sans remettre en cause les qualités de ses partenaires. C’était toujours aussi flagrant le lendemain lors de la demi-finale face aux Fidji, capable d’arracher un ballon dans les bras d’un colosse fidjien pour inverser la pression et lancer l’action qui conduisait à l’essai de la victoire. Antoine Dupont a été décisif, comme il l’avait déjà été à Los Angeles lors de la première médaille d’or décrochée par la France sur le circuit mondial depuis dix-neuf ans !

Déjà Décisif sans préparation spécifique

Une certitude : son impact sera encore plus grand dans quelques semaines au moment de fouler la pelouse du Stade de France lors des Jeux olympiques de Paris. Antoine Dupont a ainsi clairement changé la trajectoire des Bleus à Madrid malgré une semaine d’entraînement très légère pour celui qui fêtait, dimanche dernier, la victoire du Stade toulousain en Champions Cup. "Il faut faire attention car il a fait un gros match il n’y a pas si longtemps", expliquait ainsi Jérôme Daret pour justifier le faible temps de jeu de sa star en début de compétition. C’est aussi une stratégie. Ce que nous voulons aller chercher, ce sont des performances lors du troisième jour, pour avoir de l’énergie sur le quatrième et cinquième match. C’est un jeu d’échecs, où il faut gérer le niveau d’énergie, savoir qui on fait rentrer et quand."

Le Toulousain était aussi le premier à reconnaître que cet aller-retour à VII, avec une arrivée tardive à Madrid et la priorité donnée à la récupération, n’offrait pas les meilleures conditions pour exprimer tout son potentiel : "Les automatismes reviennent plutôt vite. La période que j’ai passée avec l’équipe cet hiver m’a fait du bien pour intégrer les principes de jeu. C’est plus dur sur le "cardio". Je dois me remettre aux exigences de ce sport et aux efforts qui sont bien différents de ceux du XV." Antoine Dupont sera donc encore plus fort aux Jeux Olympiques, doute, même s’il ne peut pas participer à l’intégralité de la préparation.

Les joueurs de Jérome Daret ne bénéficient que d’une seule semaine de repos après cette étape finale de Madrid avant de se retrouver à Capbreton où ils ont pris leurs habitudes pour commencer la montée en puissance vers les Jeux. Antoine Dupont est déjà assuré de participer aux demi-finales du Top 14 avec son club les 21 et 22 juin prochain et va tout faire pour prolonger le plaisir en Rouge et Noir une semaine de plus pour vivre cette finale de championnat délocalisée à Marseille. Le nouveau facteur X de France 7 pourrait donc rejoindre les Tricolores le 8 juillet pour la dernière semaine de stage dans les Landes, soit dix jours avant le coup d’envoi du tournoi olympique.