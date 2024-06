Antoine Dupont a remporté le tournoi final de la saison de rugby à 7. Élu révélation de l'année dans la discipline à cette occasion, le Toulousain continue d'agrandir un palmarès sans commune mesure, à 27 ans seulement.

Antoine Dupont est un aimant à trophées. Alors qu'il a soulevé une deuxième Champions Cup le 25 mai dernier, le Toulousain a été sacré avec l'équipe de France à 7 lors du tournoi de Madrid une semaine plus tard. S'il a débuté la compétition en tant que remplaçant, en grattant quelques minutes en phase de poules, son impact a été colossal dans la conquête de l'épreuve-reine de la saison septiste. Son raffut dévastateur contre la Grande-Bretagne, son grattage contre les Fidji ou sa passe décisive contre l'Argentine ont illuminé le tournoi espagnol, tout acquis à la cause des Bleus.

Avec cette nouvelle épreuve gagnée, Antoine Dupont a remporté à Madrid son huitième titre collectif, à seulement vingt-sept ans. Avant de se sublimer au pays de Cervantes, l'habituel capitaine du XV de France était déjà de la partie lors de la victoire au tournoi de Los Angeles, en mars dernier. En club, Dupont a déjà trois boucliers de Brennus en poche (2019, 2021, 2023) et deux Champions Cup (2021, 2024) alors qu'il fut le guide de la dernière équipe de France vainqueure du Grand chelem (2022).

Le palmarès individuel d'Antoine Dupont Nuit du rugby :

Révélation de la saison en 2017

Meilleur joueur du Championnat de France en 2021 et en 2023

Meilleur international français de la saison en 2021, 2022 et 2023 Oscars Midi olympique :

Oscar d'Or en 2019, 2020, 2021 et 2022

Oscar Monde en 2021, 2022 et 2023 Meilleur joueur du tournoi des Six Nations en 2020, 2022 et 2023 Meilleur marqueur d'essais de la Champions Cup en 2021 Meilleur joueur du monde World Rugby en 2021 Prix EPCR du joueur européen de l'année en 2021 et en 2024

Révélation de l'année à 7 : une 20ème distinction individuelle

Mais le demi de mêlée toulousain continue de marquer les esprits à titre individuel. En plus d'avoir remporté le tournoi de Madrid, Dupont a été élu révélation de l'année du SVNS 2023-2024, la compétition mondiale de rugby à 7. Grâce à cette nouvelle ligne, le double champion d'Europe a tout simplement obtenu une 20ème distinction individuelle (voir encart ci-dessus). Des Oscars Midi Olympique à l'EPCR en passant par World Rugby, Antoine Dupont a quasiment tout raflé, sauf évidemment la Coupe du monde. Ultime défi du natif de Castelnau-Magnoac, le Toulousain devra soulever le prestigieux trophée Webb-Ellis pour "terminer le jeu" et ne laisser aucune miette. Éliminé comme ses partenaires en quart de finale du Mondial 2023, Antoine Dupont sait quel objectif il doit viser à long terme, à XV. Car cet été, à 7, Dupont visera une médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris pour diversifier encore davantage un palmarès colossal. Désormais favoris, les Français sont plus attendus que jamais dans la capitale française.