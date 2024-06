Au Shay Stadium, Toulouse a décroché un quatrième succès consécutif Après une première période parfaitement maîtrisée (30-0). Mis en difficulté en seconde période, le TO a tout de même réussi à empocher un précieux succès.

Les matchs dans l’enceinte du Shay Stadium se suivent et ne se ressemblent pas. La saison écoulée, les Olympiens s’étaient inclinés (26-18) au terme d’une rencontre plus virile que correcte. Samedi soir, les Toulousains, forts de l’expérience de la saison passée, ont parfaitement négocié ce sixième déplacement de la saison. Après une belle série de trois succès, ils ont décroché une quatrième victoire de rang les confortant dans le top 5 du classement. Une sixième victoire dont les bases ont été essentiellement posées en première période. Lorsque le directeur de jeu, James Vella a invité les deux formations à rejoindre les vestiaires pour observer une courte pause, Toulouse possédait une très flatteuse avance (30-0). À cinq reprises, la défense d’Halifax a été à court d’arguments pour contrer les offensives haut-garonnaises. Une première période qualifiée "d’excellente" par Sylvain Houles : "Nous nous sommes comportés comme une équipe du haut du classement. Ce fut une première période d’un très haut niveau technique. Dans nos schémas offensifs, tout a très bien fonctionné. Nous avons toujours trouvé une solution. En revanche, en seconde période, nous n’avons pas reproduit les mêmes schémas. Nous avons alors redonné espoir à Halifax."

Revenus à six points…

à la reprise, les Olympiens ne sont pas parvenus à enfoncer le clou. Halifax, confiné dans un rôle de défenseur et spectateur en première période, a retrouvé des vertus et de la couleur dans le sillage de l’ouvreur Paul Jouffret. Le natif d’Avignon passé par l’école catalane a animé les intentions offensives des Panthères. Petit à petit, le solide capital toulousain a soudain fondu comme neige au soleil. Dans le dernier quart d’heure, lorsque l’ailier international italien, James Salstonstall s’est retrouvé dans l’en-but toulousain, Halifax n’avait plus qu’un déficit de six unités (30-24). "Heureusement qu’en fin de match, on retrouve de la rigueur sur le plan défensif", précise le coach bleu et blanc. Une pénalité de James Shorrocks à quatre minutes du coup de sifflet final et une réalisation du très chevronné Dominique Peyroux ont sonné le glas des espérances anglaises. Après ce quatrième succès consécutif, Toulouse songe maintenant à une passe de cinq, le 15 juin, lors de la réception de Doncaster. Une formation dominée lors de la précédente journée par… Halifax (34-8).