Info Midol. Si Montpellier n’est pas encore assuré de sa présence en Top 14 la saison prochaine, le club héraultais reste offensif sur le marché. Selon nos informations, il pourrait réaliser un des recrutements les plus marquants et audacieux de la saison après avoir proposé un contrat à la star écossaise Stuart Hogg.

Ce serait assurément un des transferts les plus retentissants et inattendus de la saison : selon nos informations, le MHR est en contacts avancés avec Stuart Hogg (31 ans), star écossaise aux 100 sélections, retiré des terrains depuis un an.

Le talentueux numéro 15, élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations en 2016 et 2017, avait décidé de raccrocher les crampons en pleine préparation de la Coupe du monde, en juillet dernier, se disant « épuisé, physiquement et émotionnellement ». Son après-rugby a noirci les colonnes de quelques tabloïds outre-Manche, entre disputes conjugales et harcèlement en ligne. Cette page tournée, l’hypothétique retour de Stuart Hogg sur les terrains a pris le relais comme sujet d’actualité au cours du printemps.

"Je ressens toujours l’excitation des jours de match"

Le nom de l’ancien attaquant de Glasgow et Exeter a d’abord circulé du côté de Newcastle, ce que le manager de Newcastle Steve Diamond n’avait pas démenti. Interrogé sur ses envies, l’arrière avait fait part de son amour intact pour son sport sans se projeter trop loin : "Je ressens toujours l’excitation des jours de match – la préparation, l’échauffement et tout le reste, avait-il confié le mois passé. J’adorais ça et ça restera en moi. Après, est-ce que je jouerai de nouveau en tant que professionnel ? Probablement pas."

Le challenge montpelliérain est en passe de changer la donne. Les dirigeants du MHR ont flairé une opportunité de marché comme il en existe peu alors qu’ils étaient en quête d’un arrière de métier pour compenser l’absence longue durée d’Anthony Bouthier, victime d’une rupture du ligament croisé d’un genou début mai. Stuart Hogg s’engagerait comme joker médical avec le champion de France 2022.