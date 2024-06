Comme ça, Dupont serait une chèvre ! Désolé pour cette provocation : on n’insulte pas Antoine "Super Dupont" et on n’insulterait aucun autre joueur. La "chèvre", c’est le nom et le symbole qu’utilisent les Anglo-saxons pour désigner le meilleur joueur de l’histoire : "greatest of all time" dont l’acronyme, G.O.A.T., signifie justement "chèvre".

On ne l’insulte pas, c’est tout l’inverse. On en est là, à ce point d’enchantement pour le gamin des Basses-Pyrénées qu’il incarne désormais seul le plus collectif des sports, basculant du club à la sélection, du XV au 7 avec la même réussite. Insolent de facilité. Et cette impression que sans lui, un rien devient péril ; avec lui, tout devient facile.

Dupont a porté les Bleus du XV jusqu’au Grand chelem 2022. Sa blessure avait cristallisé les inquiétudes pendant la Coupe du monde 2023, et finalement coûté si cher. Sans lui, le XV de France a même sombré en 2024, réalisant le pire Tournoi de l’ère Galthié. Avec lui, le 7 de France a brillé, toujours en 2024. Cela ne peut plus être une simple coïncidence.

Mieux encore : ces deux dernières semaines, Antoine Dupont a encore démontré sa supériorité sur le reste de la planète rugby. Avec ce qui fait de lui un joueur d’exception : capable de tous les gestes de ce jeu, dans toutes les positions. Leader solide face au Leinster, en finale de Champions Cup, il est à créditer d’un repli décisif tel un ailier, de deux grattages de troisième ligne, de deux "50-22" d’ouvreur ; un du pied gauche, l’autre du pied droit. La classe.

Ce week-end, après une bonne bringue et guère plus d’entraînement, il était en lice à Madrid, avec France 7. Même sensations : quand tout vacille, passe la balle à Dupont !

Désormais, la question n’est plus tabou : Dupont est-il la chèvre, le goat, comprenez le plus grand joueur de l’Histoire du rugby ? C’est la presse sud-africaine qui ouvrait le débat cette semaine.

Les réactions des Sudistes renvoyaient alors à cette assertion très pragmatique : "pas tant qu’il n’aura pas gagné une Coupe du monde". Difficile, c’est vrai, de rivaliser avec John Eales, Siya Kolisi ou Richie McCaw, qui ont soulevé le trophée Webb-Ellis de leurs mains de capitaine.

Difficile encore d’ignorer les noms de ceux qui ont changé le destin de ce jeu, au-delà du terrain : George Nepia, Jonny Wilkinson, François Pienaar, Serge Blanco ou Jonah Lomu, bien sûr, dont l’impact fut immense sur ce sport aux prémices de sa professionnalisation.

Difficile enfin de comparer les époques, ces rugbys si différents et ces noms, glorieux, qui n’ont jamais eu l’occasion de disputer une Coupe du monde : Gareth Edwards, Colin Meads ou Jean Prat, alias "Monsieur Rugby".

C’est donc un débat vieux comme le monde qu’on pose ici. Vieux comme le temps, aussi, celui qui passe et qui fait les générations avec, pour chacune, un joueur fétiche. Restons dans le prisme français. Au foot, les sexagénaires vous vantent les délices de Platini ; les quarantenaires vous parlent Zidane et les détenteurs de la belle vingtaine n’ont de mots que pour Mbappe. Ceux du rugby, selon les âges, ont grandi avec Bergougnan, Mias, Spanghero, Rives, Blanco, Sella… Ou Dupont.

Dans ce panégyrique, le demi de mêlée figure forcément en bonne place. À quel rang ? Le débat restera attaché à trop de considérations personnelles - et subjectives- pour être définitivement tranché.

À ce stade, ce qu’on sait de définitif, c’est que Dupont a le talent d’un Carter ou d’un Driscoll, l’ultra-polyvalence en plus. Parmi tous les noms cités, il est celui en maîtrise parfaite du plus grand nombre des gestes du rugby et même "des rugbys". Celui qui a le plus de superpouvoirs et le moins de failles.

Conclusion : si un classement tient du mirage, le simple fait qu’on se pose la question le positionne déjà favorablement devant la grande Histoire de son sport, à seulement 27 ans. Avec le plus précieux à son crédit : l’avenir, encore devant lui. Et cette idée qu’un titre suprême, olympique ou mondial, pourrait définitivement clore le débat. Il ne lui manque plus que ça.