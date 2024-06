Grenoble et Vannes se disputeront le titre de champion de Pro D2, ce samedi 8 juin à 17h30 au Stade Ernest-Wallon de Toulouse. Rugbyrama vous donne votre chance pour être de la fête, on vous explique tout !

Grenoble récompensé de sa remontée incroyable et de son parcours en phase finale magnifique ou Vannes deuxième de la phase régulière qui s’offre un sacre et une montée en Top 14 pour la première fois de son histoire ? Réponse samedi soir après la finale entre les deux formations. Rugbyrama y sera pour vous faire vivre dans le détail tout ce qu’il ne faudra pas manquer. Mais y serez-vous ?

On vous donne une chance d’assister à cette finale et c’est assez simple ! Chaque vendredi, vous le savez désormais, un nouvel épisode de Kick-off Rugby est dévoilé. Débats enflammés, quiz alambiqués et rigolade assurée, bref Kick-off, c’est votre émission rugby de la fin de semaine. Et si vous y participiez pour tenter de gagner les précieux sésames pour la finale à Toulouse ?

On invite deux d'entre vous à participer à l'émission Kick-Off Rugby !?



Le vainqueur de quelques petits jeux concoctés par Basile remportera 2 places pour la finale de Pro D2 ! ?



Pour tenter ta chance, like et RT ce post ! pic.twitter.com/DI9M4LXvz7 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 3, 2024

Pour cela rien de plus simple, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter et répondez le nom du club que vous voulez supporter lors de cette finale de Pro D2 pour tenter votre chance de gagner le jeu-concours. Si vous êtes sélectionné, vous aurez la chance de passer, en visio, dans notre émission. En binôme avec un de nos journalistes, vous défierez un autre candidat ou une autre candidate également tiré au sort pour tenter de gagner le fameux quiz de Basile et obtenir vos places pour cet attendu Grenoble – Vannes ! N’attendez plus et foncez sur nos réseaux sociaux pour faire entendre votre candidature et à très vite dans Kick-off Rugby.