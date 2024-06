Du maintien douloureux de Montauban en Pro D2, au sacre de France 7 à Madrid, en passant par une 25e journée de Top 14 haletante, ces derniers jours ont été riches en émotions. Voici le top des déclarations du week-end.

Nous avons tous l’objectif de décrocher l’or, c’est une évidence depuis longtemps

Les Bleus de France 7 étaient très attendus ce week-end, pour la finale du SVNS HSBC à Madrid, circuit mondial de rugby à 7. Avec un Antoine Dupont des grands jours (élu "rookie" de l’année) les hommes de Jérôme Daret ont connu un dimanche parfait, battant les Fidji en demies, puis les redoutables Argentins en finale pour remporter leur deuxième titre de la saison. Historique. Après ce sacre, le Toulousain, déjà titré il y a une semaine à XV, voit désormais plus loin et affiche clairement les ambitions des siens : "Nous avons tous l’objectif de décrocher l’or, c’est une évidence depuis longtemps. Pouvoir gagner et montrer que nous sommes capables de rééditer la même performance qu’à Los Angeles, dans un contexte différent, en battant les meilleures équipes du circuit, ça montre que nous sommes capables de le faire."

A lire aussi : Rugby à 7 - Antoine Dupont après le sacre des Bleus à Madrid : "Nous avons tous l’objectif de décrocher l’or olympique"

Beaucoup de joueurs ont triché cette saison, et je n’ai pas peur de le dire

Les Lyonnais ont été balayés sur la pelouse de Montpellier ce samedi. Assuré de jouer en Top 14 la saison prochaine, le Lou n’a plus rien à jouer en cette fin de saison. Après une nouvelle défaite à l’extérieur, le capitaine lyonnais Baptiste Couilloud, auteur d’un essai au GGL Stadium (son 18e de la saison), a tenu des mots très forts en conférence de presse, visant notamment certains de ses coéquipiers : "Honnêtement c’est calamiteux. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs qui ont triché toute la saison, et aujourd’hui je n’ai pas peur de le dire. La preuve est sur le terrain, encore aujourd’hui. Ce n’est pas possible de montrer ce visage à l’extérieur."

Ce soir, mes joueurs ont écrit leur histoire

En s’imposant largement face à Clermont ce dimanche soir, 52-10, le RC Toulon s’est qualifié pour les phases finales de Top 14. Une première depuis 2018 et un sentiment d’accomplissement que partageaient joueurs et staff après la rencontre. En conférence de presse, le manager du club Pierre Mignoni félicitait son groupe pour cet exploit, tout en adressant un message d’espoir aux supporters qui attendaient de voir leur club jouer les premiers rôles depuis plusieurs années : "Ce soir, mes joueurs ont écrit leur histoire. C’est important. Ici, c’est dur, il y a de la frustration et de la déception. Ce soir, le public doit être fier. Il doit être fier du passé, mais il doit voir le présent et l’avenir."

Tout le monde nous voit beaux… Mais la réalité, c’est que dans les moments difficiles, on manque de constance

L’Union Bordeaux-Bègles s’est inclinée ce samedi sur la pelouse de Perpignan, 37-30. Les coéquipiers de Matthieu Jalibert se retrouvent désormais 4e, voyant s’envoler Toulon. S’ils réalisent une bonne saison, étant capables de grands coups d’éclat, ils manquent cependant quelque peu de régularité pour enchaîner les bonnes performances. Eux qui visaient les demi-finales devront désormais batailler lors de la dernière journée, pour recevoir leur barrage. Après la rencontre, le manager de l’UBB Yannick Bru a tenu des mots forts dans les travées d’Aimé Giral : "On souhaitait prendre au moins un point de bonus. C’est un échec. On voulait avoir de la marge pour gérer la fraîcheur de notre effectif, c’est raté. Tout le monde nous voit beaux… Mais la réalité, c’est que dans les moments difficiles, on manque de constance. Nous avons du mal à élever le curseur sur l’engagement et la solidarité."

C’est un club de fou, jamais je ne pensais vivre cela

Sofiane Guitoune fêtait hier face à La Rochelle, son dernier match à Toulouse. Arrivé en 2016 dans la ville rose, le trois-quart international a connu 122 apparitions avec l’institution rouge et noir. Au Stadium hier, les supporters du Stade toulousain lui ont rendu un dernier hommage. "C’est beaucoup d’émotions. Je savoure. C’est un club de fou, jamais je ne pensais vivre cela. Je suis un des hommes les plus heureux rugbystiquement parlant. Je profite, il n’y a pas de regrets, pas de tristesse. Comme je dis souvent, toutes les bonnes choses ont une fin", affirmait-il après la rencontre, au micro de Canal +."

Maintenant, nous pouvons oublier cette saison

Ce fut loin d’être évident, mais l’essentiel est là. Les Montalbanais se sont maintenus ce dimanche en Pro D2 grâce à une victoire d’un petit point en barrage d’accession, sur la pelouse de Narbonne, 20-19. Eux qui ont connu une saison plus que difficile entrevoient désormais la lumière en restant dans la deuxième division du rugby français. Après la rencontre, l’ailier de Montauban Stéphane Ahmed se montrait forcément soulagé : "Nous allons nous amuser. Nous allons pouvoir souffler. On va prendre un grand bol d’air frais et partir en vacances pour se ressourcer. Maintenant, nous pouvons oublier cette saison. Il ne faudra pas s’inspirer de celle-ci pour la suite."