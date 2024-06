Vous le savez, dans Kick-Off Rugby on s'essaye au jeu des pronos, avec plus ou moins de réussite. Cette semaine, on se frotte au remake de la dernière finale du Top 14 : Toulouse - La Rochelle. Les premiers cités qui surfent sur leur titre ou les seconds revanchards ? À chaque journaliste son avis !

Toulouse - La Rochelle, c'est devenu un classique du championnat. Rivaux depuis plusieurs années, les deux clubs ont partagé l'affiche de la dernière finale de Top 14, remportée par les Toulousains au terme d'un match incroyable. Cette fois, le contexte sera largement différent : après la victoire en Champions Cup, c'est avec une équipe largement remaniée qu'Ugo Mola accueille les Rochelais de Ronan O'Gara. Assurés de disputer les demi-finales, les Rouge et Noir affrontent ce dimanche des Maritimes qui luttent encore pour leur place dans le top 6. Ce duel est donc très important pour les visiteurs. Dans Kick-Off Rugby, nos journalistes vous dévoilent leur pronostic pour cette rencontre de la 25e journée.