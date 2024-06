Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. Du moins pas encore. Alors que Toulouse a bien fêté son titre de Champions Cup durement acquis il y a une semaine face au Leinster, les Rochelais se déplacent au Stadium dans la posture du chasseur. Le besoin de points est réel pour la qualification, l’occasion de retrouver son rugby est rêvée face au meilleur ennemi des dernières années.

"Une grosse frustration, un sentiment indescriptible. On a tous pris un coup, comme eux, je pense l’an dernier quand ils étaient dans leur canapé. J’espère que ça sera le coup de fouet qui nous fera avancer." Voilà comment Quentin Lespiaucq-Brettes et les Rochelais ont vécu le titre en Champions Cup du Stade toulousain, brillant vainqueur d’une finale d’anthologie face au Leinster il y a huit jours à Londres.

Toulouse pour retrouver la victoire et son rugby

Le constat est sans appel en ce début de mois de juin : à la dernière position du wagon des qualifiés, le Stade rochelais est empêtré dans une fin de saison régulière où il peut terminer aussi bien troisième que neuvième. Seulement à la onzième place au classement des équipes à l’extérieur (2e meilleure formation à domicile), La Rochelle est en ce moment à sa place. Ou du moins ne peut guère s’estimer lésée en comparaison du contenu – parfois moyen, souvent médiocre – rendu depuis le retour de la Coupe du monde. "La saison est laborieuse parce que nous n’avons pas réussi à gagner à l’extérieur, tout simplement, constatait plein de lucidité le talonneur. Le contenu ? Oui il est frustrant, parce que si on compare aux deux saisons passées, c’est moins clinquant, c’est moins huilé. Mais, je le répète, il faut aussi savoir gagner moche."

Le calendrier fait parfois bien les choses. Et des deux côtés ! Car dimanche, dans un Stadium qu’on imagine déjà festif et joyeux, les Toulousains voudront à la fois terminer invaincus à domicile, s’offrir une 9e victoire face aux Rochelais sur les 11 possibles depuis trois ans, et célébrer devant leurs supporters un précieux bien qui avait pris ses marques depuis deux saisons sur les bords de l’Atlantique. Pas de meilleure affiche non plus pour la bête blessée maritime, en quête de son rugby et d’un succès de prestige face à l’ennemi des dernières saisons, qui pourrait relancer le club à la caravelle vers son objectif ultime de soulever le Bouclier qui se refuse depuis 2021.

On a envie de se frotter à Toulouse

"Le groupe a faim. Ce n’est jamais trop tard. Tout le monde nous enterre, mais il y a encore cinq matchs pour aller soulever le Brennus. À nous de répondre présents. On est tous hyper excités, on a envie de se frotter à Toulouse, avec beaucoup d’humilité parce qu’ils sont champions d’Europe et sur une lancée incroyable même quand ils font tourner. C’est le parfait moyen de se jauger, et je l’espère de se lancer pour attaquer les phases finales."

Dupont à Madrid, Meafou à l’infirmerie, Ntamack de repos, le champion de France en titre a logiquement décidé de faire tourner son effectif, même pour ce choc délocalisé au Stadium. Il faut dire que les "seconds couteaux" ont rarement déçu cette saison en Haute-Garonne, mais l’occasion est trop belle pour les Maritimes qui se déplacent avec une équipe très compétitive malgré une infirmerie encore prépondérante (Kerr-Barlow, Boudehent, Dillane, Botia).

Après l’UBB, Will Skelton l’affirmait haut et fort : "Nous ne sommes pas une équipe de merde, nous sommes toujours une très bonne équipe. Nous devons montrer plus pour ce maillot, ce club et cette ville". Trois semaines plus tard, son coéquipier Quentin Lespiaucq est dans le même état d’esprit. "On n’a jamais atteint 80 % de notre meilleur niveau cette saison et si on s’approche de ce pourcentage dimanche, nous ne serons pas loin de la victoire." À ces Rochelais de se rebeller, et de prouver que la dernière affiche de la finale du Top 14 n’est pas à ranger dans les livres d’histoire mais bien à dépoussiérer pour nous offrir un nouveau grand rendez-vous d’ici quelques semaines.

La composition de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Nowell, 13. Seuteni, 12. Favre, 11. Leyds ; 10. Hastoy, 9. Berjon ; 7. Jégou, 8. Alldritt (cap.), 6. Haddad ; 5. Skelton, 4. Cancoriet ; 3. Atonio, 2. Lespiaucq, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Latu, 17. Penverne, 18. Picquette, 19. Tanga, 20. Iribaren, 21. West, 22. Danty, 23. Colombe.

La composition de Toulouse : 15. Capuozzo ; 14. Bituniyata, 13. Delibes, 12. Barassi, 11.Tauzin ; 10. Ramos (cap.), 9. Graou ; 7. Castro-Ferreira, 8. T. Ntamack, 6. Cros ; 5. Fa’asalele, 4. Vergé ; 3. Ainu’u, 2. Cramont, 1. Neti.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Baille, 18. Merkler, 19. Roumat, 20. Willis, 21. Germain, 22. Guitoune, 23. Aldegheri.