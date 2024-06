Avec une équipe remaniée une semaine après leur sacre en Champions Cup, et menés plusieurs fois au score, les Stadistes ont trouvé les ressources pour garder leur invincibilité à domicile et assurer leur première place finale.

Mais qu’est-ce qui habite vraiment cette équipe toulousaine ? La question mérite d’être posée tant elle fait preuve d’une incroyable résilience. L’euphorie, dans laquelle ce groupe est plongé depuis de longs mois, semble inaltérable. Nul besoin de revenir sur ses résultats durant le dernier Tournoi des 6 Nations quand, privée d’une douzaine d’internationaux, elle avait terminé la période des doublons avec le meilleur bilan du Top 14. Ni de s’épancher sur la récente victoire à Montpellier avec un XV de départ ultra-remanié… Mais, ce dimanche soir, il s’agissait encore et toujours de repousser les limites, sans que cela ne représente une pression immense. Pourquoi ? Parce qu’avec la défaite du Stade français à Castres la veille, les Rouge et Noir étaient quoi qu’il arrive assurés de garder leur première place au classement du Top 14. Mais, voilà huit jours à peine, les Rouge et Noir étaient en train de fêter en grande pompe et à juste titre leur sacre en Champions Cup, au bout des prolongations et d’une finale de légende face au Leinster. Une bringue monumentale poursuivie jusqu’au mercredi, et une reprise tout en douceur pour entamer la préparation de la réception rochelaise. "La semaine a été un peu spéciale, avec beaucoup d’énergie effectivement, en-dehors du terrain", ne cachait pas l’entraîneur des avants Jean Bouilhou.

"Un surplus d’âme"

Autant dire que, sur les plans physique et émotionnel, les hommes d’Ugo Mola n’étaient clairement pas dans des conditions idoines pour accueillir des Maritimes qui jouaient, si ce n’est leur survie, du moins leur qualification. Voilà aussi pourquoi le staff avait logiquement choisi de procéder encore à de nombreuses rotations sur la feuille de match, laissant certains cadres au repos. Et, à l’instar de "capitaine Dupont" à Madrid avec les Septistes français, les ressources toulousaines ont été mises à rude épreuve puisque les partenaires de Thomas Ramos avaient déjà encaissé deux essais transformés après seulement douze minutes de jeu, face à une équipe visiblement surmotivée. Mais, dans le sillage de Cros ou Graou déchaînés, les Stadsites ont sonné la révolte, provoquant l’admiration de leur manager sur le bord de touche. "Le titre amène un surplus d’âme", avait aussi prévenu Bouilhou. Ça s’est vu sur la pelouse du Stadium, ses joueurs virant en tête à la pause puis reprenant l’avantage en cours de deuxième mi-temps. Avant carrément d’aller chercher l’égalisation à la dernière seconde grâce au doublé de Tauzin, assurant un fauteuil de leader final. Impressionnant… Tout ne fut pas parfait dans le jeu, vu le manque relatif de repères collectifs, mais les Toulousains ont plus que répondu présent sur l’état d’esprit. En préservant leur invincibilité à domicile, ils furent même héroïques.