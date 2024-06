À l'issue d'un match qu'ils ont complètement maîtrisé, les Toulonnais se sont largement imposés à Mayol contre Clermont. Avec cette victoire 52-10, le RCT officialise sa qualification pour la phase finale. La dernière participation des Varois remontait à 2018. De son côté, Clermont dit quasiment adieu au top 6.

Les Varois avaient l'opportunité de sécuriser à minima une place de barragiste à domicile en cas de succès en cette fin d'après-midi. Face à des Clermontois revenus de très loin au classement avec une réelle dynamique, les hommes de Pierre Mignoni connaissaient les ingrédients pour remporter ce duel. Raka donnait le ton tout d'abord sur une action personnelle d'éclat, l'ailier mystifiant la défense varoise pour aller en terre promise (0-7, 5 ème). De quoi vexer les locaux qui construisaient patiemment leur retour, deux pénalités consécutives de Jaminet réduisant la marque dans ce sens (6-7, 12 ème). Tuicuvu s'illustrait à son tour après un échange de passe rapide au centre du terrain, le centre filait droit et marquait entre les poteaux (13-7, 15 ème). La situation était presque retournée, Clermont donnant quelques signes de faiblesse sur l'aspect défensif.



Alors que Jaminet rajoutait une pénalité supplémentaire, à laquelle Urdapilleta répondait (16-10, 25 ème), Ollivon écopait d'un carton jaune (26 ème) pour une faute de main volontaire. Pas de quoi perturber les hommes de Pierre Mignoni, souverains dans presque tous les secteurs malgré une alerte notable alors que Lee se voyait refusé un essai pour transmission jugée en-avant d'Urdapilleta. Un tournant ? Peut-être, Jaminet profitant d'une action tranchante de Rabut par la suite pour s'affaler dans l'en-but malgré cette contrariété (24-10, 29 ème). Mayol exultait. Les offensives toulonnaises ne s'arrêtaient pas en si bon chemin, Villière profitant d'une incursion pleine d'envie dans son couloir et d'une poursuite au pied délicieuse pour inscrire un dernier essai avant le retour au vestiaire (31-10, 40 ème).

Une place de dauphin à conquérir

La suite des débats n'était qu'une confirmation d'un premier acte quasiment à sens unique. Wainiqolo profitera d'un boulevard dans la défense pour marquer l'essai du bonus offensif et permettre aux Toulonnais d'écarter définitivement toute menace (38-10, 44 ème). Les joueurs du bord de la Rade ont poursuivi leur irrésistible envie des extérieurs. En étant pragmatiques sur chaque récupération, face à une relative fébrilité auvergnate, les locaux ont donné du plaisir à leurs supporters. Rabut ira de son essai, après une belle transition de la part des lignes arrières et une défense de l'ASM complètement déboussolée (45-10, 67 ème). Villière se fendra d'un essai, suite à une excellente lecture de jeu, et une course classique de sa part de plus de 80 mètres pour clôturer une rencontre idéale (52-10, 76 ème). Mayol pouvait exulter et proposer sa plus belle ola depuis les tribunes.



Forts de ce succès bonifié, les Toulonnais se situent sur le podium. Avec la garantie de recevoir un barrage à domicile, l'appétit pourrait venir en mangeant. Le duel face au Stade français s'annonçant explosif à souhait, sachant que le vainqueur sera automatiquement qualifié pour les demi-finales de la compétition. Une immense aubaine pour un RCT qui finit en trombe.



Clermont n'aura fait qu'illusion seulement quelques minutes après une réalisation personnelle de Raka. La gifle est sévère et l'ASM ne parviendra pas à se qualifier pour la phase finale. Les hommes de Christophe Urios auront un lot de consolation à aller chercher comme qualification pour la Champions Cup, à la condition de vaincre Montpellier et que les autres concurrents connaissent des difficultés.