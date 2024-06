En conférence de presse, Pierre Mignoni avait le sourire au moment de commenter la qualification en phase finale, une première depuis 2018 pour le club Rouge et Noir.





Toulon est en phase finale. Que ressentez-vous ?

La qualification est un bonheur. C’est un bonheur de réussir cette étape. C’était un objectif élevé pour le club. Depuis 2018, il n’y a plus de barrage. Je suis très fier de mes joueurs. Je suis fier d'être qualifié pour le peuple toulonnais. On a donné beaucoup d’espoir et il fallait conclure avec du bonheur. Ça n’a pas été une saison simple, mais on est là où l’on voulait être.

Avez-vous envoyé un message avec cette large victoire face à Clermont ?

J’ai senti que Clermont a dominé les dix premières minutes. Ils ont marqué un essai mérité. On ne s’est pas affolés. Les avants ont été incroyables, notamment en conquête. On annonçait un match physique, il l’a été. On a déployé notre jeu. C’est très bien. C’est un travail de sape, d’usure qui a permis ça. C’était une belle équipe en face ! À l’échauffement, on était tendus. On s’est bien préparé, je ne voulais pas qu’on soit tendus. On a gagné les duels, les chasses, les duels. La victoire est méritée, avec le bonus.

Votre équipe monte en puissance depuis plusieurs semaines...

Aujourd'hui, on a été connectés et avec un supplément d'âme comme rarement. On a mis 50 points, et on n’a rien lâché. Mais, quand on est dans le dur au score, quand on est dominés, il faut qu’on soit encore plus résistant. À l’image de Toulouse en finale de coupe d’Europe, j’ai envie de nous voir comme ça. On voulait 23 joueurs avec la meilleure version, en même temps. C’était ça. Dans l’ombre, on a travaillé, on n’a rien dit. On voulait être alignés, et on l'a été.

On a senti un groupe vexé par les mots clermontois en avant-match...

Il n’y a pas de polémique. Clermont avait des ambitions, et c'est normal. Je n’ai pas de problème par rapport à ça. On n’a rien dit mais on s’est préparé avec conviction. La meilleure réponse, ce n’est pas Mignoni, mais ce sont les joueurs. Je suis fier d’eux par rapport à ça. Le reste ne sert à rien.

Avec quels objectifs irez-vous au Stade Français ? Préférez-vous le barrage à domicile, ou une qualification en demi-finale ?

(Rires) On va attendre le résultat de Toulouse - La rochelle. On verra si on a un barrage à domicile selon La Rochelle. On va calculer et voir. Je déciderai avec mes joueurs ce que l’on veut faire. J’ai toujours dit qu’on avait un groupe, et pas une équipe. Je sais qu’on a été critiqués, je l’ai été. Je l’accepte. On est là. On a un plan sur ce que l’on veut faire. Je garde le plan pour moi. Je vais faire comme j’ai envie et je le sens, mais on veut avoir un objectif le plus élevé le plus possible.

Toulon a-t-il envoyé un message ?

Ce n’était pas le but. On aura deux ou trois matchs désormais. Je veux que mon équipe tienne 100 minutes. C’est ça qu’il faut, et ne pas avoir trop de blessés. Il ne faut pas se poser des questions. On est enfin en phase finale, mais je ne veux pas aller en découverte de la phase finale. Je ne peux pas dire la place, mais je peux vous dire qu’on va bien se préparer.

Avez-vous le sentiment, en tant que Toulonnais, d'avoir réparé une forme d'anomalie en ramenant le club en phase finale ?

L’héritage du passé est une fierté, mais il est un peu lourd. Ce soir, mes joueurs ont écrit leur histoire. C’est important. Ici, c’est dur, il y a de la frustration et de la déception. Ce soir, le public doit être fier. Il doit être fier du passé, mais il doit voir le présent et l'avenir. Mais oui, Toulon se doit de jouer les premiers rôles. Ici, c’est la passion et le côté excessif. À l'intérieur, n’oublie pas tout, ni le mal que des personnes à l'extérieur ont fait. Je ne l’oublierai pas, mais je m’en fous ce soir. Je veux voir l’avenir avec les gens qui nous aiment. Aujourd’hui, ouais... On est là, et l'équipe est fière.