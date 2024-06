Fin de l’histoire entre Mathieu Acebes et l’Usap dans la cathédrale d’Aimé-Giral. Si Perpignan a encore le droit de rêver et de disputer une éventuelle phase finale, le natif de Bayonne a fait ses adieux à ses supporters. Histoire d’un garçon pas comme les autres.

Adulé par les supporters catalans, méprisé par la plupart des adversaires, Mathieu Acebes ne laisse pas de marbre selon le côté où l’on se trouve. Cette opposition n’est pas une simple vue de l’esprit, tant l’ailier aura donné de son corps et de son âme à cette formation depuis 2016.

L’histoire d’amour entre cet homme hyperactif sur le pré et le peuple Sang et Or n’a alors jamais cessé d’être. Aussi bien dans les moments de pur bonheur comme les titres de champions de France en Pro D2 et les remontées, tout comme les périodes où il fallait assumer, lors des années de descente.

Une implication totale

Souvent caractériel sur le rectangle vert, son jeu d’affrontement endossait idéalement un état d’esprit souverain à toutes les épreuves. Jusqu’à l’extrême où son grossier déblayage auprès de Jonathan Danty lui valait un concert de mots fleuris et des semaines de suspension.

Pourtant, Mathieu Acebes est systématiquement décri comme un garçon clairvoyant dans la vie de tous les jours, attaché à des principes qui ne laisse transiger avec aucune déviation. Joueur aimant les défis, attiré par la ligne d’avantage à presque tous les postes des lignes arrières, il fut longtemps considéré comme immuable à l’entreprise des Catalans. À bientôt 37 ans, le temps de tirer sa révérence est survenu, mais s’il faut bien retenir une image de ce joueur, c’est son implication totale, inspirante à plus d’un titre pour quiconque souhaiterait perdurer dans le monde professionnel.