Dans un Mayol comble, Toulon a écrasé Clermont (52-10), Dans une rencontre à enjeu, où les Varois ont validé leur billet pour la phase finale, Ribbans et Rabut ont réussi à amener un véritable plus à leur équipe, Fainga’a et Yato n’ont pas été en vue et ont précipité le revers.

Les tops David Ribbans Toulon voulait combattre, et il a été un des fers de lance de cette stratégie. L’international anglais a été un poison dans les rucks, et dans les airs pour Clermont. Il finit la rencontre avec 11 plaquages. Le Sud-Africain est dans la grande lignée de ses prédécesseurs. En l'emportant face à Clermont, Toulon a assuré sa qualification en phase finale... Une première depuis 2018 ! #RCTASM



Le film du match > https://t.co/iFS0L4XaB0 pic.twitter.com/ShUIvVByGc — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 2, 2024 Maelan Rabut Il faisait ses adieux à Mayol, et il l’a fait en lâchant sa meilleure partition avec Toulon. Souvent malchanceux notamment avec les blessures, le futur Oyomen a réalisé une partition exceptionnelle au centre du terrain. Les absences de Paia’aua et Fainga’anuku n’ont pas manqué. Il est décisif sur les essais de Tuicuvu, en fixant la défense avec une passe dans le dos pour Garbisi, et Villière, où il a trompé la vigilance de Jurand en distillant un coup de pied rasant bien senti. Il a même marqué un essai en fin de partie. Melvyn Jaminet Si le rugby français en doutait, le vainqueur du Grand Chelem en 2022 est en train de retrouver la courbe de sa progression qui en avait fait un cadre de Fabien Galthié. Revenu dans le Var à l’intersaison, après avoir vécu des mois difficiles à Toulouse, le natif de Hyères est devenu indispensable à Pierre Mignoni aussi bien grâce à sa précision au pied, qu’à ses qualités ballon en mains. Il a d’ailleurs été auteur d’un essai, en suivant bien un ballon égaré par l’ASM. Les flops Folau Fainga’a Programmé sur le banc, le talonneur australien est entré rapidement dans la partie pour suppléer Fourcade, victime d’une entaille au cuir chevelu. S’il n’a pas été en grande difficulté dans le jeu courant, l’ex-élément de la Western Force a souvent lobé ses sauteurs. Sur une touche égarée, Toulon en a même profité pour marquer un essai. Un match à oublier ! Peceli Yato Il est le symbole du match manqué par les Clermontois. Invisible ballon en main, alors qu’il est d’habitude une arme redoutable de l’ASM, le troisième ligne fidjien a fini par craquer en réalisant un plaquage très dangereux contre Rabut, retombé sur le haut de la colonne vertébrale. Un carton jaune, presque orangé, qui a mis les siens en difficulté au retour des vestiaires. Benjamin Urdapilleta Sa titularisation a surpris les suiveurs des Jaunards. L’ouvreur argentin, qui avait déjà gagné à Mayol avec Castres, est passé complètement à côté. Il n’a jamais su animer sa ligne de trois-quarts