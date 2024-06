Cette semaine, notre consultant xavier Garbajosa a choisi de mettre en lumière l’efficacité à courte comme à longue distance des Catalans qui, en dominant l’union bordeaux-bègles à aimé-giral, conservent un espoir de qualification.

Bordeaux-Bègles a bien maîtrisé le début de la rencontre, avec un plan basé sur l’occupation pour s’imposer à l’extérieur. Cela s’est d’ailleurs vérifié puisqu’ils ont rapidement pris l’avantage avec deux pénalités. En face, l’Usap avait perdu son dernier match à la maison contre Clermont (28-35, le 11 mai dernier), ce qui avait fragilisé ses chances de qualification.

Les Catalans étaient donc dans une espèce d’entre-deux, alors que les Girondins voulaient se donner les moyens de mettre la pression sur le Stade français pour accéder possiblement directement aux demies. Sauf qu’une fois encore, les Usapistes n’ont rien lâché. Comme depuis le début de la saison, cette équipe est restée fidèle à elle-même : elle a déplacé le ballon, pris des initiatives, sans jamais jouer "petit bras". Et même menés 6 à 0, ils ont gardé leur identité de jeu et provoqué pour revenir dans cette partie, au point de marquer vingt et un points à Bordeaux en dix minutes, qui avait sa meilleure équipe du moment ! Il faut le faire quand même…

"Ils créent un rapport de force pour leur permettre de marquer"

Le premier essai catalan illustre bien la victoire des Catalans : pénaltouche à 5 mètres que l’Usap va jouer à huit avec l’ailier Veredamu qui vient se positionner devant. Ils vont chercher un fond de touche pour trouver Bachelier. Ils envoient au fond, et Tuilagi, qui est lifteur avant du premier bloc avec Lotrian sur Tanguy va se déplacer pendant le vol du ballon pour aller vers l’extérieur, à hauteur des 15 mètres. Tuilagi vient donc se proposer avec vitesse et puissance, il résiste à un premier plaquage, gagne quelques mètres et derrière, la libération est rapide. Pendant ce temps, Ruiz et Oviedo sont déjà repositionnés pour aller chercher la zone de Mathieu Jalibert et Tom Ecochard, qui colle au ballon, allonge une passe de sept ou huit mètres pour trouver Ruiz et Oviedo.

Dans ce genre de situation, on a tendance à se concentrer sur le possible maul, ou sur la zone en fin d’alignement. Tuilagi a donc fait un premier break, a généré une première avancée qui a retardé la circulation défensive des Bordelais alors qu’en face, les Catalans avaient un temps d’avance avec deux autres avants déjà positionnés et en prégrip pour gagner leur collision. Les Usapistes ont donc créé, grâce à leur rapidité et à leur organisation, un rapport de force qui leur a permis de marquer. L’essai est très bien construit, et il est même imparable. Les deux autres essais marqués par Ecochard et Oviedo s’inscrivent aussi dans la même veine que le premier, avec un jeu près des lignes redoutablement efficace. En clair, l’Usap a été ultra-efficace dans les cinq derniers mètres face à Bordeaux, alors que l’UBB possède des avants puissants, qu’elle défend bien, et qu’elle est venue pour faire un résultat.

Même à la fin du match, les Catalans n’ont pas tremblé. Ils auraient pu le faire, avec l’essai en solitaire de Damian Penaud qui fait soixante mètres tout seul, et celui de Pete Samu à un peu plus de dix minutes de la fin. Ils ont donc courbé l’échine, ils ont plié, mais ils n’ont jamais rompu. Comme d’habitude. La charnière Ecochard – McIntyre maîtrise très bien l’organisation, le centre De la Fuente a fait une première mi-temps fabuleuse avant de sortir sur blessure et d’être remplacé par l’iconique Acébès, aux ailes Veredamu est un facteur X et Crossdale marque cet essai incroyable, après une relance audacieuse poux exploiter un ballon de turnover. Tout cela montre que les Catalans savent aussi bien construire des séquences pour être efficaces dans les derniers mètres comme d’initier des mouvements de plus grandes envergures afin de marquer de plus loin.