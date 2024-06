Le centre de Toulouse Sofiane Guitoune a disputé son dernier match à Toulouse ce dimanche soir, face à La Rochelle. L'ancien international français glissait quelques mots sur l'émotion qui le traversait.

Avec le sourire, comme d'habitude, Sofiane Guitoune livrait d'abord une petite anecdote sur ce Toulouse - La Rochelle, terminé sur un match nul (31-31), après un match au scenario dantesque : "On en parlait avant le match avec Uini (Atonio) : faire un match nul, c'est bien aussi !" Le centre toulousain, entré en jeu en seconde période, jouait ici la dernière rencontre de sa carrière à Toulouse, et a peut-être mis un terme à sa carrière ce dimanche soir. Il pourrait donc avoir terminé sur un match fou, au rythme très élevé. Au micro de Canal +, il résumait : "C'était un super match de rugby. Nous avons eu du mal au début, ils ont marqué des essais un peu par notre faute. Nous sommes revenus dans le match et après, ça été un vrai combat de boxe."

Un sacré palmarès

Au milieu d'un Stadium de Toulouse rempli, Guitoune se baladait avec le trophée de la Champions Cup à la main. Cette coupe est sa cinquième remportée sous le maillot toulousain, en huit ans au club (trois Top 14, deux Champions Cup). Heureux, l'ancien Perpignanais assurait surtout se sentir privilégié par rapport à tout ce qu'il a vécu : "C'est beaucoup d'émotions, poursuivait-il. Je savoure. C'est un club de fou, jamais je ne pensais vivre cela. Je suis un des hommes les plus heureux rugbystiquement parlant. Je profite, il n'y a pas de regrets, pas de tristesse. Comme je dis souvent, toutes les bonnes choses ont une fin."

Tout n'est pas encore fini pour Guitoune, puisque Toulouse a assuré sa première place au classement du Top 14 ce dimanche. Les Rouge et Noir sont toujours en lice pour le titre national (et donc un doublé fou) en fin de saison.