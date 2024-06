Sur leur 31 ! Après avoir glané un nouveau titre en Champions Cup il y a une semaine, le Stade toulousain renouait avec le Top 14 ce dimanche soir, face au Stade rochelais en clôture de la 25e journée de championnat. Les leaders du Top 14 partagent les points avec les Maritimes à l’issue d’un match rythmé et ouvert (31-31).

Loin d’être rassasiés et avec une profondeur d’effectif qui impressionne vraiment, les pensionnaires du Stade toulousain ont mis un point d’honneur à ne pas perdre sur leur perlouse dimanche soir face aux maritimes du Stade Rochelais. Les Haut-Garonnais arrachent le nul en toute fin de partie (31-31) et ont même cherché à doubler leurs adversaires sur le fil.

Une semaine après avoir célébré un nouveau titre en Champions Cup, les partenaires de François Cros (seul titulaire de la finale à débuter la partie face aux Maritimes) ont d’abord subi deux coups de griffes des Rochelais avec des essais de Jack Nowell (6e) puis Will Skelton (12e). Menés 3-14, les Haut-Garonnais ont alors réagi. Avec un essai signé Ange Capuozzo, venu bonifier une passe après-contact de Pierre-Louis Barassi (15e).

Pluie d’essais et scénario de chassé croisé

Puis en insistant – malgré deux essais refusés – pour franchir une nouvelle fois victorieusement la ligne d’en-but adverse via le 3e ligne Mathis Castro-Ferreira (32e). A la pause, Toulouse mène d’une courte tête (17-14). Alors que La Rochelle vise un succès pour s’assurer une place dans le top 6 synonyme de phase finale, le chassé-croisé continue sur la pelouse du Stadium. Ainsi, Uj Seuteni (44e) redonne la main au Stade rochelais avant que Lucas Tauzin ne ramène Toulouse aux commandes sur une merveille de passe sautée de Paul Graou (51e). Alors que les partenaires de Will Skelton semblent un temps trop indisciplinés pour valider le succès ce dimanche soir, ils finissent par créer un écart au tableau d’affichage. Avec un essai en puissance de Georges-Henri Colombe (59e) puis une pénalité d’Antoine Hastoy (24-31, 66e). Mais les Haut-Garonnais ne sont jamais complètement battus tant qu’il reste du temps à jouer… Et suite à une relance depuis leurs 22 mètres amorcés par Setareki Bituniyata, les Toulousains finissent par marquer en coin via Lucas Tauzin (79e). Tomas Ramos transforme (31-31) et offre un suspense haletant pour trois minutes au-delà de la sirène. Finalement, le match ne bascule plus d’un côté ou de l’autre.

Toulouse assure sa première place

Dans ce match débridé et ouvert, notamment marqué par la réussite des buteurs de deux équipes - Thomas Ramos et Antoine Hastoy étant tous deux auteurs d’un 100% face aux perches –, les deux équipes se quittent donc sur le score de parité de 31-31. Au classement, le Stade toulousain est assuré de boucler la saison régulière à la première place. Le Stade Rochelais est 5e et devra donc patienter jusqu’ à la dernière journée pour tenter de s’assurer une place dans le top 6. Lors de celle-ci, le Stade toulousain se déplacera sur la pelouse du Lou samedi prochain. Dans le même temps, le Stade rochelais accueillera le Racing 92. Pour un match couperet. Et un nouvel avant-goût de phase finale.