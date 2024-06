Baptiste Couilloud a laissé exploser sa rage après la défaite de Lyon à Montpellier, alors que le demi de mêlée du Lou a de nouveau marqué un essai.

À quoi reconnaît-on un vrai leader ? Ce n’est pas à sa couronne, à son sceptre, ou à n’importe quel autre accoutrement. Un chef, ça se reconnaît dès qu’il ouvre la bouche. C’est précisément ce qui s’est passé samedi soir, dans les travées du GGL Stadium où l’on assista à la traditionnelle conférence de presse où deux hommes, visiblement pas faits du même bois, se succédèrent. Le premier fut le pilier Demba Bamba, qui venait de nous livrer cinquante minutes fantomatiques, à des années-lumière de son phénoménal potentiel qu’il sut nous montrer par le passé. Avachi sur sa chaise, le colosse rhodanien nous assura mollement que son équipe était "venue là pour gagner, mais qu’il y avait aussi un petit relâchement venant du maintien". Une réaction somme toute humaine, compte tenu de la longueur de la saison. Soit. Et puis Baptiste Couilloud lui succéda. Lui n’avait joué que dix petites minutes. Un laps de temps ridiculement court… Et pourtant pendant lequel on ne vit que lui sur le terrain tant il métamorphosa le jeu de son équipe alors à la dérive, ou déjà en vacances, c’est selon.

"C'est la honte"

L’œil noir, la mâchoire serrée, le capitaine rhodanien dégaina alors la sulfateuse, et arrosa tous ceux qui se reconnaîtront dans ses paroles : "C’est la honte. La prestation qu’on a produite aujourd’hui est horrible. […] Dans l’intensité, il n’y a rien. […] Il y a un paquet de joueurs qui n’arrivent pas à trouver des leviers de motivation pour être bons. Maintenant il faut se remettre en question. Au-delà de trouver des leviers, les mecs sont des sportifs professionnels. Ils ont un contrat. D’ailleurs je m’inclus dedans. Mais là, on ne respecte pas nos engagements vis-à-vis du club quand je vois nos prestations à l’extérieur. C’est calamiteux. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs qui ont triché toute la saison, aujourd’hui je n’ai pas peur de le dire. Heureusement que Toulouse a assuré notre maintien avant ce match-là oui ! […] Il faut le dire : Merci Toulouse d’avoir fait le boulot pour nous ! […] On a jamais fait autant de réunions de crise que cette année ! On en faisait à chaque fois qu’on revenait d’un match à l’extérieur ! […] On est quelques-uns à avoir perdu beaucoup, beaucoup d’énergie cette saison pour essayer de comprendre ce qui ne fonctionnait pas. La saison s’est passée comme ça et malheureusement, on s’y est habitués. Il faudra que des choses changent à l’intersaison". En clair, le discours d’un champion. Un vrai. Qui honnit la défaite. Gageons que c’est sur ce genre de caractère que les Lyonnais reconstruiront un avenir meilleur.