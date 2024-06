Le troisième ligne aindinois et ses équipiers n’ont pas manqué le dernier rendez-vous à Charles-Mathon en Top 14.

La victoire face à Bayonne ne changera rien. Que représente-elle pour vous ?

Nous avions à cœur de bien terminer cette saison à domicile, pour tous ceux qui vont quitter notre groupe. Ce sont des mecs qui n’ont jamais triché. Cette victoire nous la devions aussi à nos supporters qui malgré les revers que nous avons pu connaitre ont toujours été derrière nous. Ils étaient plus de 10000 lors de la venue de Toulon, plus de 9000 face à Bayonne. Il nous reste un match à Bordeaux et nous le jouerons pas petit bras, nous voulons profiter de ces moments jusqu’au bout.

Jouer jusqu’au bout est votre credo depuis des semaines. En le respectant vous avez fait basculer le match contre Bayonne à l’ultime minute ?

Pour une fois cela tourne de notre côté. Les plus jeunes nous ont entraîné dans leur sillage, comme Justin Bouraux. Tenir le poste d’ouvreur comme il le fait à son âge est quelque chose d‘incroyable. Enzo Reybier marque deux essais. Cela fait du bien. Nous aurions pou tuer ce match plus tôt mais nous n’avons pas su le faire. Le plus important était d’aller chercher cette victoire, de bien terminer à domicile. Il y a peut-être eu un peu de chance ou de réussite sur la dernière action, mais nous n’avons tien lâché. Nous avons montré notre caractère, notre détermination.

Quelle sera la suite ?

Nous allons d’abord penser à ce match qui nous attend encore à Bordeaux-Bègles. Nous affronterons une équipe qui veut aller en phase finale. Notre objectif sera de montrer que nous avions notre place en Top 14, nous voulons terminer sur une bonne note en prenant du plaisir et en partageant une dernière fois des choses tous ensemble. Ensuite nous profiterons des vacances pour nous préparer à retrouver un très gros championnat de ProD2.