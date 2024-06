Clermont se déplace à Toulon ce dimanche (18 heures) pour réaliser un exploit et se rapprocher encore plus du top 6. Dans ce contexte, Christophe Urios a procédé à quelques choix forts pour établir sa composition d’équipe.

Christophe Urios le jure, cocher les vingt-trois noms sur la feuille de match n’a pas été une mission insurmontable. "Cette composition, elle a finalement coulé de source", selon les propres mots du manager clermontois. À quelques heures de se déplacer à Toulon pour un véritable "match de phase finale", les Jaunards peuvent encore se qualifier en barrage, eux qui étaient douzièmes il y a encore un mois. Dans ce contexte, Christophe Urios a choisi de modifier, à la marge, son groupe par rapport à celui qui a bataillé tout le mois de mai.

Premier changement majeur, Sébastien Bézy retrouve sa place de titulaire et le brassard de capitaine. S’il ne faisait pas partie des trois "vice-capitaines" du début de saison (Simone, Jauneau, Falgoux), le demi de mêlée clermontois a su gagner sa place de leader aux yeux de son entraîneur. Pleinement remis sur pied après une déchirure aux ischios, Bézy n’avait plus été titulaire depuis le huitième de finale de Challenge Cup, face aux Cheetahs (6 avril). Une décision forte au regard des dernières prestations étincelantes de Baptiste Jauneau, longuement vantées par Urios, et une manière de donner encore plus de confiance à Bézy. Sur un aspect plus tactique, la fougue de Jauneau pourrait également être utile en fin de rencontre.

Le XV de départ de Clermont 15. Delguy, 14. Jurand, 13. Hériteau, 12. Moala, 11. Raka, 10. Urdapilleta, 9. Bézy (cap.) ; 7. Kremer, 8. Lee, 6. Yato, 5. Simmons, 4. Lanen, 3. Slimani, 2. Fourcade, 1. Beria. Remplaçants : 16. Fainga’a, 17. Falgoux, 18. Hemery, 19. Fischer, 20. Jauneau, 21. Belleau, 22. Darricarrère, 23. Ojovan.

Delguy préféré à Jurand derrière

Autre choix intriguant, le placement de Bautista Delguy à l’arrière. Face au forfait d’Alex Newsome, touché à la tête, Christophe Urios a dû trancher entre l’habituel ailier argentin et Joris Jurand, qui a longtemps joué arrière à Brive. Mais face à la forme diabolique de l’ancien corrézien sur son aile (douze essais en seize matchs) et au retour d’Alivereti Raka, le manager de Clermont a choisi d’aligner Delguy à un poste presque inédit pour lui. Depuis le début de sa carrière, avec les Jaugares en 2017, Delguy n’a débuté qu’à une seule reprise à l’arrière, lors d’une rencontre Argentine XV – Chili, le 6 août 2023.

Au vu du profil de l’Argentin, nul doute que le Puma pourrait se régaler à relancer des ballons avec ses appuis déroutants. Dans une rencontre qui s’annonce physique et frontale, George Moala et Julien Hériteau seront alignés au centre de l’attaque auvergnate pour peser dans la défense varoise, au même titre qu’une troisième ligne extrêmement dense (Kremer – Lee – Yato). Malgré ces attentes, Christophe Urios a décidé de placer trois arrières sur le banc des remplaçants (Jauneau, Belleau, Darricarrère). L’ouvreur connaît la chanson à Mayol alors que le jeune centre pourrait lui aussi apporter sa hargne en fin de rencontre…