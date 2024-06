Attendu au tournant et soumis à forte pression avant cette rencontre, le club des Hauts-de-Seine a rempli sa mission face à la Section paloise. Le réveil a-t-il enfin sonné ?

On ne jurera pas que ce Racing nous a subjugués à Auxerre, samedi après-midi. On n’écrira pas non plus qu’au fil de ce match d’un faible niveau technique, le club des Hauts-de-Seine a soudainement balayé les doutes entourant une saison erratique à bien des égards. Malgré tout, Gaël Fickou et ses coéquipiers ont dans l’Yonne accompli leur mission et éloigné le spectre d’une non-accession aux phases finales du Top 14. "Il y avait beaucoup de pression autour de ce match, disait Hassane Kolingar en conférence de presse. Et aujourd’hui, il faut seulement retenir la victoire car celle-ci était impérative." Au diable le calice, pourvu qu’il y ait l’ivresse. Et au gré d’une performance solide en conquête et quasi parfaite dans le jeu au sol (sept ballons grattés), un secteur où les gros de la banlieue ouest ont remué de la viande et considérablement ralenti les libérations de balle adverses, le Racing a quasiment validé son ticket pour le sprint de la fin de la saison, soit le seul moment qui vaille vraiment la peine, dans une saison de Top 14. "L’état d’esprit a été bon, poursuivait Kolingar dans les couloirs de l’Abbé Deschamps. Il fallait remettre l’église au centre du village et les rucks, c’est un peu la base du rugby." Agressifs sur les points de rencontre, où Kolisi, Chat, Kolingar et Rowlands n’ont pas ménagé leurs efforts, les Franciliens ont également redonné corps à une défense qui avait tendance à prendre l’eau ces dernières semaines. Est-ce à dire que le Racing, chahuté et davantage depuis des mois, monte en puissance au meilleur moment ? C’est en tout cas ce que croit Stuart Lancaster, le manager Ciel et Blanc : "Par expérience, je sais qu’il faut arriver au top de sa forme en fin de saison et non trop tôt. Il semblerait que nous n’en soyons plus très loin, désormais."

Habosi-Tuisova : Allô maman, bobo !

Sur cette avant-dernière journée de championnat, le club des Hauts-de-Seine a surtout trouvé un digne équilibre dans sa ligne de trois-quarts, où Josua Tuisova et Vinaya Habosi firent régner dans les couloirs une forme de terreur. Renversants à l’impact et jamais pris de vitesse par les attaquants palois, les internationaux fidjiens ont envoyé à Auxerre un message que l’on résumerait volontiers ainsi : si le paquet d’avants francilien parvient dans un futur proche à maintenir le cap et goinfrer de ballons les deux platanes mélanésiens, ceux-ci leur rendront au centuple et feront des victimes. À Auxerre, Stuart Lancaster ponctuait la soirée de la sorte : "Au milieu du terrain, la relation entre Gaël (Fickou) et Henry (Chavancy) est très importante pour l’équipe, ce qui explique la configuration actuelle de notre ligne d’attaque. Vinaya Habosi a connu une saison difficile en raison des blessures mais tout le monde connaît ses forces. Concernant Tuisova, les gens sous-estiment comme il est difficile de revenir d’une opération du genou. Mais Josua est indéniablement sur la bonne pente." Et ça pourrait bien changer la fin de saison du Racing…