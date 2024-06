Ce dimanche au Stadium de Toulouse, les Rouge et Noir et les Maritimes se sont quittés sur un match nul. Si les deux équipes ont tout fait pour gagner, ce résultat arrange tout le monde.

Les deux finalistes de la dernière édition de Top 14 se sont quittés sur un match nul fou au Stadium de Toulouse. Même si les Rochelais d’Antoine Hastoy auraient préféré gagner, "C’est dommage, le sentiment que j’ai c’est de la déception parce qu’on avait le match en main, mais on est un peu trop fébrile pour espérer quelque chose ici", comme l’a confié l’ouvreur au micro de Canal +, ce match nul n’est pas à jeter. "On va retenir quand même du positif, on a retrouvé de l’allant offensif et ça fait plaisir. On a notre destin entre les mains et les signaux sont encourageants", a poursuivi l’international. La semaine prochaine, les Maritimes auront les cartes en main face au Racing 92.

"L’objectif c’était de ne pas perdre"

Thomas Ramos préfère lui aussi garder le positif. "L’objectif c’était de ne pas perdre. Ce qu’il y a à retenir c’est qu’avec pas beaucoup d’entraînements et beaucoup d’envie on arrive à contrer cette équipe de la Rochelle qui était venue gagner ici", a confié le numéro 10 du soir au micro du diffuseur. Si évidemment lui aussi aurait préféré remporter ce match, "On voulait gagner parce qu’on est chez nous devant notre public et quand on joue au rugby on joue pour gagner", l’essentiel a été assuré des deux côtés ce soir.