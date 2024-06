De la Pro D2 à la Champions Cup, en 300 matchs Uini Atonio a tout connu avec le Stade rochelais. Joueur hors-norme et leader indiscutable, il est devenu au fil des années l’une des figures de l’histoire du club.

Véritable légende du Stade Rochelais, Uini Atonio vivra sa 300ème apparition avec les Maritimes ce dimanche face au grand rival de ces dernières années : le Stade toulousain. Existe-t-il plus une plus belle affiche pour fêter un tel événement ? Non, assurément si ce n’est que la rencontre aura lieu en bord de Garonne loin du stade Marcel-Deflandre et des supporters rochelais.

Arrivé il y a plus de 13 ans désormais, l'heure du 300ème match de Uini Atonio a sonné !



Une consécration symbole de sa fidélité, qu'il vivra demain soir au Stadium !

C’était le 3 septembre 2011. Ce jour-là, pour la première fois de sa longue carrière Uini Atonio enfilait le maillot du Stade rochelais à l’occasion de la première journée de Pro D2 face à Oyonnax. Au moment de revenir sur 13 années en Jaune et Noir, ses coéquipiers décrivent qui est Uini dans une vidéo postée sur le compte X du Stade rochelais.

"C’est l’âme du club"

Faut-il vraiment détailler ? Dillyn Leyds résume en quelques mots l’impact et la stature du pilier de 34 ans au sein du club rochelais. Il fait partie de ses rares joueurs ayant tout connu avec La Rochelle. Arrivé à 21 ans en provenance de Nouvelle-Zélande, Uini Atonio débarque en France dans l’anonymat le plus total, mais il s’est rapidement présenté au public de Marcel-Deflandre. Dès la fin de sa deuxième saison au club, ses performances lui offrent le capitanat. Uini Atonio commence alors à écrire sa légende.

Crucial dans la montée de son club en Top 14 lors de la saison 2013/2014, le pilier droit ne cesse de progresser et devient même international français le 8 novembre 2014. Finalement, il compte aujourd’hui 62 sélections et un Grand Chelem (en tant que titulaire indiscutable) avec le XV de France.

"Quand il n’est pas dans le groupe il manque quelqu’un"

Gregory Alldritt ne croit pas si bien dire, lors de cette saison 2023/24 mitigée, le Stade rochelais n’a pas gagné le moindre match en l’absence de Uini Atonio (huit défaites en huit rencontres). Avec son pilier droit le pourcentage de victoire des hommes de Ronan O’Gara monte à 67 % avec douze victoires en 18 matchs.

Uini Atonio lors du deuxième titre de Champions Cup de La Rochelle. Icon Sport - Icon Sport

Au fil des saisons Uini Atonio est devenu un indispensable de La Rochelle, il vivra d’ailleurs sa 234e titularisation ce week-end à Toulouse. Le natif de Timaru est de tous les grands succès du club, titulaire lors de la finale face à Agen pour une montée historique en Pro D2 il portait aussi le numéro 3 au cours des deux titres de Champions Cup (2022, 2023).

"Il mérite d’être célébré à la hauteur de l’homme qu’il est"

Teddy Thomas rend hommage à l’homme en plus du joueur. S’il est rapidement devenu l’un des capitaines de La Rochelle, c’est bien que le rôle de Uini Atonio dépasse largement le cadre du terrain. "Exemplaire", pour Sacha Idoumi (22 ans) qui poursuit "il nous a accompagné, nous les jeunes", Uini Atonio fait figure de grand frère dans le vestiaire.

Uini Atonio, 300 matches en 300 secondes.



On en a profité pour demander à ses coéquipiers et au staff de le décrire...

Il est aussi l’un des garants de la bonne humeur dans le vestiaire comme l’explique Pierre Bourgarit : "La simplicité et la bonne humeur, c’est ce qui le caractérise le mieux je trouve. Il a toujours la banane, toujours simple que ce soit avec le jeune qui monte des espoirs ou l’ancien qui a dix ou quinze ans de club". Un portrait confirmé par Jonathan Danty : "C’est quelqu’un de drôle qui est toujours positif dans tout".

S’il fallait ajouter une dimension émotionnelle en plus de l’enjeu sportif au défi toulousain, la 300e d’Atonio devrait largement peser dans l’avant match des Rochelais comme l’expliquait Quentin Lespiaucq en conférence de presse : "La motivation est toute trouvée pour l’homme qu’il est, ce qu’il représente dans le groupe. Si nous n’arrivons pas être motivés pour ce genre d’événement, je ne sais pas si on arrivera à être motivés un jour. Il faudra lui faire honneur et faire en sorte que sa 300e sous le maillot rochelais soit une belle 300e". Quelle que soit l’issue du match, il est probable que la légende du rugby français fasse l’unanimité et soit largement saluée par l’ensemble du stade Ernest-Wallon.