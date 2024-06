L’équipe de France a remporté la grande finale du HSBC Sevens 2024 à Madrid, en dominant l’Argentine sur le score de 19 à 5.

À jamais les premiers. Les Français ont remporté la première édition de la grande finale du circuit mondiale. Une étape de Madrid qui offrait un titre mondial au terme d’un week-end aussi spectaculaire qu’indécis. Les Bleus sont vainqueurs de cette grande finale après un épilogue époustouflant où ils ont su étouffer les Argentins, numéro un mondial à l’issue de la saison régulière.

Ils avaient attaqué fort, envoyant un signal à tous leurs adversaires dès le vendredi soir. Sans Antoine Dupont, les Bleus avaient réussi à balayer l’Australie, pourtant quatrième nation mondiale, sur le score sans appel de 38 à 5, avec six essais marqués et ne concédant qu’un essai après la sirène. La contre-performance de Singapour était oubliée comme l’avouait Rayan Rebbadj : "Ce n’est pas l’Australie qui est une petite équipe mais nous sommes parvenus à mettre la barre haut. Il y avait beaucoup de Français en tribune et nous avons été supportés. J’espère que nous allons continuer à être une grande équipe ce week-end. On va retenir notre envie de bien jouer, notre envie de bien faire, et notre envie de défendre car je pense que cela a été notre point fort ce soir. J’espère que nous allons garder cette dynamique. Nous avons rectifié tous les points qui n’avaient pas fonctionné à Singapour, comme les coups d’envoi et la possession de balle." Avec le renfort d’Antoine Dupont, ces Bleus pouvaient voir loin, sûrs de leurs forces, rappelant ainsi qu’ils avaient déjà décroché l’or cette saison et que ce n’était pas dû au hasard. Pourtant, la défaite face à des Argentins bien supérieurs et la victoire dans la souffrance face à la Grande-Bretagne avaient plombé un peu la bonne ambiance du vendredi, même si le sourire de Jérôme Daret au moment de quitter le stade après ce deuxième jour de compétition tentait de convaincre les pessimistes : "Ce sont des bons matchs de sept, ce sont ces matchs-là qui nous nourrissent pour le futur. Nous sommes très contents de faire ce genre de match. La Grande-Bretagne est une équipe qui était mal classée sur le circuit mondial mais qui a su remonter petit à petit, retrouvant son jeu et des certitudes sur ses compétences."

Jean Pascal Barraque et les Bleus ont réalisé un grand match contre l'Argentine. Icon Sport - Hugo Pfeiffer

C’était tout aussi vrai pour les Fidji, l’adversaire des tricolores en demi-finales. Les magiciens de la discipline avaient déçu pendant la saison régulière mais les connaisseurs de la discipline savent que cette équipe est toujours redoutable quand elle débarque en Europe, notamment car c’est souvent l’occasion de se montrer auprès des recruteurs du vieux continent. Ce n’était donc finalement pas une surprise de les voir terminer à la première place de leur poule devant la Nouvelle-Zélande, en ayant retrouvé toute leur magie et l’ambition de conserver leur titre olympique pour la troisième fois consécutive dans quelques semaines à Paris. Et pourtant, la France n’a pas été impressionnée par ce retour en force, trouvant les ressources pour s’imposer 21 à 14 après avoir été menée à deux reprises dans cette demi-finale. C’était déjà beau, mais pas encore assez pour ces Bleus !