En finale du tournoi de Madrid face aux ogres argentins, les Bleus se sont imposés 19 à 5 et décrochent une magnifique médaille d’or. Parez, Joseph et Riva ont marqué les essais français. Les tricolores remportent leur deuxième tournoi après celui de Los Angeles.

Bien entrés dans leur match, les Bleus auraient même pu marquer d’entrée si l’orteil de Jean-Pascal Barraque n’avait pas effleuré la ligne de touche avant que ce dernier n’aplatisse. C’est le genre d’occasions qu’il ne faut pas regretter face aux Pumas, eux ne se feront pas prier et Luciano Gonzalez plongeait en coin sur leur première occasion. Mais, alors que la sirène avait sonné, les Bleus contre-attaquaient depuis leur en-but et toujours bien placé, Stephen Parez pouvait lui aller marquer proche des poteaux pour donner leur avantage aux Français à la pause (7 à 5).

Et Antoine Dupont fut…

On se dit que l’objectif du staff est peut-être de coller au score à la mi-temps… au moment de faire entrer un certain Antoine Dupont, force est de constater que la stratégie s’avère souvent payante. Sur l’essai de Jefferson-Lee Joseph, le Toulousain ne fait rien de particulier. Le troisième, il est pour lui, si son choix de jouer le côté fermé a semblé mauvais, il attire deux Argentins et parvient à magnifiquement servir Paulin Riva qui n’avait plus qu’à plonger dans l’en-but pour assurer la victoire. Alors que le succès était déjà assuré, Rayan Rebbadj décidait de jouer vite une pénalité qui se retournerait contre lui après un contre assassin des Pumas. Le score aurait été de 19 à 12 si Rodrigo Isgro n’avait pas retourné Riva dans un ruck, essai annulé, victoire méritée !

Les Bleus remportent donc leur deuxième tournoi après celui de Los Angeles et s’avanceront parmi les favoris, chez eux, aux Jeux olympiques.