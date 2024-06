Comme les féminines, les Bleus ont obtenu leur ticket pour la finale en battant les Fidji en demi (21-14). Menés à la pause, les Français ont profité de l’entrée de Dupont pour renverser la table.

Les Français rejoignent les Françaises en finale. Après la victoire des Bleues en demi-finale contre le Canada, les hommes de Jérôme Daret ont battu les Fidji (21-14) dans un scénario renversant. Les Bleus ont mal débuté leur rencontre et ont vite été aculés dans leur camp. Après deux minutes de jeu, Joji Nasova a marqué le premier essai fidjien. Mais trois minutes plus tard, Théo Forner a répondu aux Fidjiens après une belle séquence offensive (7-7). Sur une pénalité à vingt secondes de la pause, Jean-Pascal Barraque n’a pas trouvé la touche dans le camp adverse et les Bleus ont pris une nouvelle vague pour finalement être à sept points derrière les Fidji à la pause (14-7).

Dupont change tout, encore

À la mi-temps, Jérôme Daret a décidé de faire entrer Antoine Dupont pour renverser la table. Sur un en-avant fidjien, Rayan Rebbadj a réduit l’écart grâce à un essai tout en puissance suite à une belle avancée de Joseph (14-14). Ce dernier a d’ailleurs marqué à moins de deux minutes du terme pour faire passer les Bleus en tête ! Avant cette action Antoine Dupont avait gratté un ballon dangereux sur une possession dangereuse des Fidjiens. En toute fin de match, les Bleus ont tenu bon malgré les assauts fidjiens.