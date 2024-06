Après la victoire des Bleus face à l’Argentine, Antoine Dupont a été élu rookie de l’année par le HSCB Sevens.

À peine arrivé, déjà adoubé ! Le numéro 25 de l’équipe de France à 7 a été élu "rookie" de l’année. Auteur d’un tournoi de Madrid d’un niveau incroyable pour un joueur avec seulement trois tournois dans les jambes, le joueur toulousain est logiquement élu. Un titre qui récompense le meilleur joueur qui réalise sa première année en tant que septiste. Présent lors de la tournée nord-américaine du circuit mondial où il avait impressionné son monde, le Français a confirmé son adaptation à Madrid.

Une passe décisive en finale

On retiendra évidemment de son tournoi cet incroyable raffut posé face à la Grande-Bretagne qui a propulsé les Français en demi-finale. Mais les plus avisés se souviendront de son précieux grattage face aux Fidjiens. En finale, c’est lui qui délivre la passe décisive à Paulin Riva sur le troisième essai des Bleus. Un trophée individuel qu’il doit évidemment à la performance collective des Français et à la médaille d’or obtenue face à l’Argentine.