Une semaine après le sacre en Champions Cup avec son club, Antoine Dupont a remporté la grande finale du circuit à VII avec les Bleus. Un titre qu’il savoure.

Une semaine après un titre de champion d’Europe, vous voici avec un nouveau trophée dans un exercice totalement différent. Comment avez-vous vécu cette semaine ?

Il a fallu vite basculer. La semaine a été agitée et il a fallu se reconcentrer mais je pense que le staff m’a très bien géré. J’ai pu reprendre l’entraînement assez tard dans la semaine, je n’ai pas joué le premier match de ce tournoi et ça m’a fait beaucoup de bien pour finir la compétition en jambes. Les mecs ont fait le boulot, surtout. Nous avons connu une journée un peu mitigée samedi mais ce dimanche, nous réalisons deux matchs de très haut niveau. Je pense que l’on mérite notre place, notre victoire et notre titre.

Vous êtes venu à VII avec l’objectif de décrocher l’or olympique. En trois tournois avec France 7, vous avez déjà deux médailles d’or. Êtes-vous confiant pour l’échéance olympique ?

Bien entendu. Ce titre donne de la confiance à tout le monde. Nous avons tous l’objectif de décrocher l’or, c’est une évidence depuis longtemps. Pouvoir gagner et montrer que nous sommes capables de rééditer la même performance qu’à Los Angeles, dans un contexte différent, en battant les meilleures équipes du circuit, ça montre que nous sommes capables de le faire. J’espère aussi que ça va donner un engouement autour de notre équipe pour les Jeux. Nous allons avoir besoin de nos supporters, de cette ferveur populaire pour nous porter. Ça donne aussi beacoup de confiance à notre groupe et renforce notre motivation.

Vous avez beaucoup gagné. Quelle place va prendre ce titre sur votre CV, dans une discipline moins connue ?

C’est tout aussi plaisant que n’importe quel titre, surtout quand on voit la difficulté de jouer ces matchs, de gagner ces tournois. Avec l’usure physique du troisième jour, les émotions sont aussi décuplées. Pouvoir partager cela avec un groupe plus restreint, où tout le monde partage ses émotions ensemble, c’est vraiment des moments très forts.

Comme vous l’avez suggéré après la finale remportée face au Leinster, avez-vous l’impression de progresser dans votre jeu grâce au rugby à 7 ?

Bien sûr. Il est toujours bon de se nourrir. Je vis aujourd’hui une aventure et une expérience différente, dans une discipline, un sport différent et j’essaie d’en retirer tous les bénéfices possibles. Certaines choses sont transposables à XV, d’autres moins. Au Stade, je vais quand même laisser les talonneurs lancer en touche! (il sourit) Mais je veux surtout me servir de cette expérience pour prendre du plaisir.

Cette semaine fut-elle, finalement, idéale pour s’aérer l’esprit après le titre en Champions Cup ?

On connaît tout l’environnement autour du Seven, la musique, l’ambiance en tribunes et cette décontraction entre les matchs. C’est très dur de jouer deux à trois matchs par jour, il faut donc retrouver de l’énergie, de l’enthousiasme. Cela passe par beaucoup de bonne humeur entre nous, beaucoup de musique, de la danse, avec en même temps beaucoup de sérieux sur le terrain car on le voit, on ne peut pas tricher. La vérité se voit vite, sur ce terrain de 7. C’est un mélange de tout cela qui me plaît. ça m’a amené beaucoup de nouveautés et de l’enthousiasme en général.

Vous disiez aussi, samedi, que vous manquiez un peu de cardio…

C’est très dur, mais je pense que c’est dur pour tout le monde. On voit les organismes à la fin des matchs. Parfois, la tête prend le relais des jambes, mais c’est un sport où tu prends beaucoup de plaisir car il y a beaucoup de situations de jeu. Tu te régales car ça joue de partout, ça part dans tous les sens. C’est vraiment le rugby à l’état pur, où il faut vraiment sentir les coups. J’ai, par moments, l’impression de me retrouver à jouer avec mes potes dans mon village, même si ça cogne un peu plus! (rires) Mais retrouver ce jeu instinctif me plaît.