Le feuilleton biarrot s'apprête à vivre une nouvelle semaine décisive. L’autorité de régulation du rugby va statuer, dans les prochains jours, sur le maintien, ou non, du club basque en Pro D2 et aux dernières nouvelles, le milliardaire Pierre-Edouard Stérin est toujours présent dans l’équation.

C’est cette semaine que le Biarritz olympique va se voir délivrer, ou non, le droit de jouer en Pro D2 la saison prochaine. L’autorité de régulation du rugby (A2R) attend les documents attestant des garanties bancaires pour terminer l’exercice en cours et financer une partie du prochain. Côté terrain, James Coughlan, le directeur sportif du BOPB, poursuit son travail pour façonner l’effectif rouge et blanc, en étudiant différents profils. Il a échangé (en visio ou en présentiel) avec plusieurs joueurs qui pourraient rejoindre le Pays basque l’an prochain.

Une réunion a eu lieu avec les représentants de Stérin

Dans les bureaux, Hegarty, Baget et van der Merwe ont passé une partie de la semaine à rencontrer les différents partenaires du club pour échanger au sujet de leur engagement sur la saison à venir. Jeudi, une réunion "importante" s’est également tenue à Biarritz. Pierre Fraidenraich, présenté aux côtés du milliardaire Pierre-Edouard Stérin, le mois dernier, comme nouveau partenaire du BOPB, était là. Stérin non, mais un de ses représentants, via la société Otium Capital, avait aussi fait le voyage. Jointe par nos soins, samedi, Maider Arosteguy nous a confirmé la tenue de cette réunion. "Un gros travail est fait, à l’heure actuelle, entre les nouveaux repreneurs du Biarritz olympique, les investisseurs potentiels et la mairie, pour préparer la nouvelle saison et faire que le passage devant la DNACG se déroule le mieux possible", explique-t-elle.

L’avenir à très court terme du BO, à savoir le passage devant l’A2R et les contours du projet rouge et blanc y ont été évoqués. Pour ce qui est du premier point, le temps presse, puisqu’il faut un million d’euros au club basque pour finir la saison 2023-2024. Trois millions sont aussi attendus pour la suivante. "Même s’il y a de belles perspectives, la DNACG demande du cash sonnant et trébuchant, rappelle la maire de Biarritz. [...] On fait tout pour satisfaire à ces exigences. Les comptes n’étaient pas bons, ce n’est pas nouveau. Il faut passer ce moment délicat. On y travaille depuis plusieurs jours, car ce n’était pas gagné, mais on espère qu’avec une belle entente et un respect mutuel entre toutes les parties, cette fois-ci, on arrive à quelque chose d’efficace et pérenne dans les temps."

Arostéguy : "Stérin a mis un chèque de 3 millions d’euros sur la table"

Dans l’organisation qui semble se dessiner, et sous réserve que l’A2R donne son feu vert, Pierre-Edouard Stérin pourrait avoir un rôle à jouer dans la rénovation du stade Aguiléra, même si à ce jour rien n’est encore acté. Quoi qu’il en soit, la mairie a coupé court à toutes spéculations liées à l'immobilier aux alentours. "Aucun partenaire du BOPB ne pourra, de près ou de loin, être intéressé sur la partie de construction de logements, pose Arostéguy. J’ai écarté tous les gens qui venaient avec des intentions de s’approprier la partie immobilière d’Aguiléra. Le groupe Otium pourrait nous accompagner au niveau de la rénovation ou de la modernisation des infrastructures sportives [...] M. Stérin ne sera pas un mécène comme a pu l’être Serge Kampf et ce n’est pas du tout la volonté des repreneurs. Maintenant, je rappelle qu’il a déjà mis un chèque de 3 millions d’euros sur la table, ce qui est déjà énorme."

L’utilisation précise de cette somme sera décidée après la réponse de l’A2R, si le maintien du club basque est validé. C’est, d’ailleurs la condition sine qua non à l’engagement du milliardaire dans le projet biarrot. De son côté, Pierre Rondinaud, via sa société Horizon 7 Consulting (où Romain Détré détient 57 % de parts), s’occuperait de la régie publicitaire du club basque. Au cours des dernières réunions, celle-ci a dit pouvoir générer autour de 3 millions d’euros par an. L’A2R, qui attend du concret et des fonds, sera-t-elle convaincue par ces arguments et délivrera-t-elle, au BO, le droit d’évoluer en Pro D2 la saison prochaine ? Réponse imminente…