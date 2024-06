Pour la première fois de sa jeune histoire – et après trois échecs à ce stade de la compétition – le RC Vannes s’est qualifié pour la finale de Pro D2, dernière marche avant un éventuel titre de champion de France, synonyme d’accession en Top 14. Le rêve de toute une ville, toute une région, tout un peuple épris désormais de balle ovale.

"En sortant du bus, j’ai eu l’impression d’arriver au Vélodrome." Dans l’euphorie d’un après-match teintée d’une douce folie, peut-être Maxime Lafage n’a-t-il pas fait le lien entre sa comparaison sur la ferveur enveloppant le club de football marseillais – seule formation française à avoir remporté la Ligue des Champions (1993) encore à ce jour – et ce pan de l’histoire du rugby "made in Breizh" qui allait se tramer, quelques encablures plus tard, dans le chaudron de La Rabine.

À cet instant, il n’était que 19 heures, passé d’une dizaine de minutes. Le demi d’ouverture du RCV était encore loin d’imaginer le scénario heureux d’une rencontre haletante dont l’issue aurait pu être tout autre… Mais en arrivant du domaine du Mezo, situé à Ploeren, lieu de leur mise au vert du jour, les joueurs vannetais ont pris de plein fouet l’accueil réservé par leurs supporters. Massés entre le port et l’école de musique, bâtiment majestueux du XVIIIe siècle qui se dresse entre les voiliers et La Rabine, ils étaient déjà quelques milliers à hurler "Ici, ici, c’est La Rabine", un épais voile bleu en fumigènes enveloppant alors la foule. Instant de communion exceptionnel. Frissons garantis pour les joueurs du manager Jean-Noël Spitzer se frayant un chemin au cœur de cette marée humaine.

Le mauvais sort conjuré

"À jamais les premiers", devise ad vitam aeternam de la cité phocéenne, a donc changé de port vendredi soir. Elle s’est invitée dans le Golfe du Morbihan. Pour la première fois de son histoire et de celle du rugby breton, le RCV va disputer une finale dans le monde professionnel. Une consécration pour Gwenaël Duplenne, natif de la cité des Vénètes, et ses potes qu’ils ont bien failli laisser échapper. Trois échecs passés avaient créé un climat oppressant en amont de ce rendez-vous. Au lendemain de la défaite face à Brive (29e journée de Pro D2), pourtant confortablement installé dans un fauteuil club en cuir du D’Aucy Park et un café chaud entre les pognes, Jean-Noël Spitzer confessait craindre la transmission de son stress à ses joueurs, eut égard à ce plafond de verre jusque-là jamais brisé. "Je vais aller un peu à la pêche pour me détendre", ironisait-il, mâchoire crispée. Dans l’après-midi du match, le président Olivier Cloarec ne tenait pas en place non plus. Au premier étage du Gambetta, majestueuse brasserie faisant face au port, il peinait à masquer ses angoisses. Dans toutes les strates du club, ce rendez-vous du dernier carré était redouté. Et ça s’est vu. Les Vannetais n’ont pas montré leur meilleur visage face à Béziers, sans doute étouffés par la pression. "La meilleure équipe n’a pas gagné", dira l’entraîneur biterrois Pierre Caillet. Sauf que les Bretons ont-ils été pragmatiques et ultra-réalistes. Avec une défense quasi-hermétique, synonyme d’un état d’esprit irréprochable. Au contraire des joueurs de l’ASBH, entreprenants et séduisants, mais terriblement inefficaces. À l’image de cet en-avant dans l’en-but du demi de mêlée Samuel Marquès (50e) ou encore de ce ballon heurtant le poteau sur une pénalité plutôt facile pour un joueur du talent de l’international portugais (52e). "Vannes est venu trois fois dans nos dix mètres, ils ont marqué deux fois, c’est la marque des grandes équipes", avouera Clément Ancely en gentleman-capitaine.

À croire aussi que le destin avait choisi son camp. Ou que les expériences passées ont finalement peut-être permis au RCV de mieux maîtriser son sujet. Force est de souligner qu’après avoir inscrit leur premier essai (7-3, 35e), les Vannetais ont toujours conservé l’avantage au tableau d’affichage. Un signe. "On a peut-être aussi conjuré le mauvais sort", a souri Jean-Noël Spitzer, convaincu que ses joueurs n’ont pas subi le poids de l’histoire récente du club. Sa théorie se tient. "L’équipe n’avait pas joué ensemble depuis trois semaines, a-t-il souligné, ce qui explique davantage le manque de connexion après franchissement et le déchet que nous avons eu offensivement." Et de jurer : "Ces connexions seront meilleures samedi prochain." "Sur des matchs couperets de la sorte, ce n’est pas le rugby qui permet de gagner, a enfoncé l’ouvreur Maxime Lafage. Regardez la finale de la Coupe d’Europe. Ce n’était pas le top rugbystiquement. Mais dans l’envie, dans la solidarité, c’était énorme. Et c’est comme ça que nous avons gagné le match."

Lafage : "Si le club se satisfait d’une finale, je n’ai rien à faire ici"

Désormais, le RC Vannes n’est plus qu’à une petite victoire d’une accession en Top 14. Qui l’eut cru en 2016 lorsque le club a débarqué en Pro D2 ? Que les menteurs lèvent les doigts. Seule une petite bande d’irréductibles autour du président Cloarec et de l’emblématique manager Jean-Noël Spitzer était convaincue de ce projet, construit avec le bon sens terrien qui sied à la région. Sont-ils prêts ? La question s’impose. Elle brûle les lèvres. "C’est un objectif raisonnable" disait il y a peu dans ces colonnes le patron du club, prudent mais pas sans ambition. Interrogé sur le sujet, Max Lafage a pris moins de précautions oratoires : "Si le club se satisfait d’une finale, je n’ai rien à faire ici" a tonné l’ouvreur comme pour mieux marteler la volonté de l’ensemble des joueurs et du staff technique d’aller chercher un titre. Avec, encore une fois, cette même idée profondément ancrée en chacun d’eux, la volonté d’être à jamais les premiers.