Auteur du premier essai de son équipe, Romaric Camou s’est dit soulagé, après trois échecs à ce stade de la compétition, d’avoir enfin réussi à qualifier le club breton pour la finale de Pro D2. Il l’assure : Vannes s’avance vers cette finale avec humilité. Mais pas sans ambitions.

Réalisez-vous avoir écrit l’une des plus grandes pages de l’histoire du RC Vannes avec cette qualification pour la finale ?

On l’a bien ressenti au coup de sifflet final quand les supporters ont envahi le terrain. Le club avait déjà perdu trois demi-finales. Cette fois-ci, c’est la bonne. Et on savoure.

Comment avez-vous vécu la préparation de cette rencontre ?

Je n’ai pas dormi les deux nuits qui ont précédé le match. Même à la sieste, impossible de trouver le sommeil. J’étais sur les nerfs. Je n’en pouvais plus d’attendre, ça faisait cinq semaines qu’on savait qu’on était qualifié pour les demi-finales. Durant les derniers jours, je n’en pouvais plus, j’avais juste envie d’y être.

Qu’est ce qui a fait la différence au cours de cette partie ?

Franchement, ça s’est joué à rien. On a peut-être enfin une bonne étoile cette année. Quand on regarde les faits de jeu : les essais refusés à Béziers, la pénalité sur le poteau de Marquès, le déchet qu’on a eu en première mi-temps, on peut se poser des questions. Béziers a tout de même une très belle équipe. Après, on n’a vraiment rien lâché. On a défendu notre ligne tous ensemble, en équipe. En fait, j’ai le sentiment que la pièce est tombée du bon côté. Tant mieux. Peut-être qu’on le mérite un peu.

Avez-vous eu peur sur la dernière action de subir le même sort que Brive une semaine plus tôt ?

Franchement, non. Quand Max (Lafage) tape son renvoi et qu’il les enferme dans les cinq mètres, je n’avais pas d’inquiétude. Connaissant la façon dont on a défendu toute la saison, je ne voyais pas comment ils pouvaient marquer un essai de 100 mètres. On est quand même l’équipe qui a pris le moins d’essais durant la saison. Le public poussait derrière nous. Évidemment, je n’étais pas très serein, mais je n’ai pas eu peur non plus.

On vous sent soulagé…

Toute la semaine, les gens n’ont pas arrêté de parler des trois dernières demi-finales perdues, notamment celle contre Biarritz à domicile (2021). Et puis, on a senti l’engouement autour de cette rencontre monté fortement avec toutes les demandes de billets pour le match. La pression était énorme et effectivement, on a poussé un "ouf" de soulagement immense au coup de sifflet final.

Malgré tout l’objectif n’est pas encore atteint. Il vous reste deux opportunités pour monter en Top 14…

Il n’y en a pas deux ! Moi je veux être champion de France, je veux toucher le bouclier. Et c’est la volonté de tout le groupe. Ce club mérite un titre. On va tout faire pour aller chercher ce bouclier. Après, évidemment, bien sûr que si l’on perd en finale mais que l’on monte grâce au match de barrage nous serons heureux. Mais, on va tout faire pour aller chercher le bouclier.

Serez-vous favori de cette finale face à Grenoble ?

Je n’en sais rien. Grenoble a déjà joué une finale l’an dernier, a une histoire en Top 14. La saison de ce club est incroyable. Ce que ces mecs réalisent, c’est fort. Donc… On va y aller en outsider, tout petit.