Au terme d’un match durant lequel ils ont beaucoup gâché, les Biterrois s’arrêtent en demi-finale après une saison époustouflante. Les hommes de Pierre Caillet ont surpris beaucoup de monde.

Qui aurait misé en août dernier sur la présence de Béziers dans le dernier carré du Pro D2 ? À vrai dire pas grand monde, si ce n’est leurs irréductibles supporters. Et encore… Ils n’avaient plus connu de parcours en phase finale depuis tellement d’années ! "De tels matchs, ça nous arrive tous les vingt-cinq ans, alors on ne pouvait pas manquer ça", disait d’ailleurs certains supporters sur le port de Vannes croisés quelques heures avant le match après plus de huit heures de trajet pour rejoindre la Bretagne. "Personne n’a cru en nous, chaque week-end certains disaient que nous n’étions pas à notre place et nous les faisions mentir match après match, clamait, fier, Pierre Caillet après la demi-finale. On a réveillé les vieux démons à Béziers et sincèrement c’est énorme. Que ça fait du bien de tous se retrouver derrière ce club. Qu’on gagne, qu’on perde, on a du tempérament, un caractère un peu particulier, nous sommes un peu gitans, mais on s’apprécie comme ça."

Le bal des occasions gâchées

Et cette folie biterroise aurait pu une nouvelle fois tout emporter sur son passage à la Rabine. Poussés par 800 supporters en furie, les coéquipiers de Clément Ancely ont malmené voire dominé cette équipe vannetaise. "On a le cœur lourd et un sentiment partagé, expliquait le manager de l’ASBH après coup. On a joué notre rugby. Certains disent qu’il faut prendre les points mais nous ne sommes pas comme ça nous. Nous sommes restés fidèles à nous-mêmes et on n’a pas envie de changer Nous sommes capables de renverser n’importe qui. La meilleure équipe n’a pas gagné ce soir." Mais les Biterrois ont manqué d’efficacité, quand les Vannetais ont été pragmatiques. Car oui les visiteurs ont fini cinq fois derrière la ligne d’en-but bretonne pour "seulement" deux réalisations. Le premier essai refusé à Gabin Lorre pour un écran de Tim Nanai-Williams après un mouvement magnifique des trois-quarts héraultais aura été un premier tournant dans ce match. Le deuxième sera ce ballon échappé par Samuel Marquès sous la pression d’Andrès Vilaseca au moment d’aplatir. Et enfin ce ballon coffré par les défenseurs vannetais. Mais on pourrait citer aussi ce surnombre mal négocié par Nanai-Williams dans les 22 mètres adverses au cœur du temps fort biterrois du début de deuxième acte et bien d’autres situations à l’avantage de l’ASBH qui n’auront pas fait mouche. Malgré tout, comme la semaine dernière face à Brive, ils auront eu la balle de match avec tout le terrain à remonter. "Je croyais très fort en cette dernière offensive. Je me suis dit que nous allions refaire le coup, et on ne passe pas loin… On tenait le ballon et je sentais Vannes fébrile sur cette fin de match", reconnaissait le demi de mêlée Samuel Marquès rejoint par son entraîneur. "J’attendais ce dernier ballon. On remonte jusqu’aux 50 mètres, je savais qu’on pouvait aller gagner. Ce soir, c’est tombé dans l’autre camp c’est comme ça."

Pour autant, les Biterrois ne veulent pas s’apitoyer sur leur sort et se projettent déjà sur la saison à venir. "De cette année, j’ai envie de retenir notre panache car notre rugby fait vibrer beaucoup de personnes, je retiens la qualité de mes mecs, et tout ce que l’on fait depuis trois ans, notait Pierre Caillet. Notre groupe est jeune et se construit. On a envie d’y revenir avec plus d’expérience. Mais on y sera encore, j’en suis sûr. J’ai envie que les vacances passent vite pour retrouver ces mecs. Il faut quelque chose de plus dans ce rugby actuel et je pense qu’on l’a. Il faut qu’on se batte pour le conserver." Et pour continuer de faire vibrer tout ce peuple biterrois qui a repris des couleurs cette saison. Pour leur plus grand plaisir…