Miraculés au vu de leur saison chaotique, les Isérois ont encore déjoué tous les pronostics sur la pelouse d’Aix. Mais où s’arrêteront-ils ?

Ils avaient déjà tellement donné, avant même cette prestigieuse demi-finale… Qui, lors de son repas de Noël dernier, aurait pu promettre à sa famille que les Grenoblois, au plus mal sur et en-dehors du terrain, parviendraient à trouver un supplément d’âme pour changer subitement de destin ? En modifiant leur fonctionnement en interne et en s’appuyant sur leurs cadres, les Isérois ont créé un premier exploit : celui de remonter la pente en Pro D2, malgré de mauvais résultats, une ambiance morose et des retraits de points au classement.

Avec huit unités en moins, l’objectif phase finale est déjà compliqué pour n’importe quelle équipe. Mais alors quand on sait le contexte grenoblois… "Ce que nous sommes en train de faire, malgré les sanctions qui nous ont frappées, personne avant nous ne l’a fait", promettait Nicolas Nadau avant cette demi-finale si spéciale. De quoi donner la confiance à tout un groupe, à l’image de ce magnifique match de barrage remporté haut la main face à Dax. "Vu d’où nous revenons, nous avons un avantage sur nos rivaux, celui de n’avoir rien à perdre, lançait à ce sujet Romain Trouilloud cette semaine. Nous avons déjà renversé tous les pronostics mais cela ne nous suffit pas".

Un dernier défi à relever

Déterminés, comme promis, les Rouge et Bleu se sont donc lancés en quête d’un nouvel exploit : être la première équipe à s’imposer sur la pelouse de Provence Rugby cette saison. Seul Aurillac avait réussi à arracher un match nul sur le synthétique de Maurice-David. Ce même terrain sur lequel les Grenoblois s’étaient inclinés lors de la dernière journée de la saison régulière, après pourtant huit succès de suite. Mais vous l’avez compris, impossible n’est pas Grenoblois. Réduits à quatorze lors du premier acte après le carton jaune de Trouilloud et menés 17 à 9 après l’essai de Colombet, les Isérois ne se sont jamais reniés et ont montré une solidarité folle. À l’image de leur saison, faite de hauts et de bas, les coéquipiers d’un Sam Davies encore très précieux sont revenus là où personne ne les attendait. "C’est un groupe qui a des ressources monumentales", louait dès la mi-temps un Nicolas Nadau surprenant de confiance. Comme si rien ne pouvait arriver aux siens.

La suite lui a donné raison puisque c’est avec une énorme abnégation que les Grenoblois ont réussi à résister à la puissance adverse pour créer un nouvel exploit, peut-être encore plus grands que tous les autres. « En ce moment à Grenoble, on parle du niveau le plus élevé du rugby français, et ça allume une flamme en moi pour optimiser ma détermination », lâchait Nicolas Nadau. Après avoir réalisé l’impossible à plusieurs reprises, les Grenoblois peuvent être fiers. Le chemin n’est pas fini pour autant : il reste désormais un dernier exploit à aller chercher, à Toulouse. Le tout, dans un contexte de revanche sur la saison passée. Et les revanches, ces Isérois savent les prendre…