Ce samedi en fin d’après-midi, Sale s’est incliné sur la pelouse de Bath, en demi-finale de Championship, 31-22. En marge de la rencontre, un spectateur aurait été agressé et frappé par Jonny Hill, deuxième ligne de Sale et international du XV de la Rose.

Le club anglais de Sale a annoncé, ce samedi soir, avoir ouvert une enquête contre un de ses joueurs. En marge de la demi-finale entre Bath et Sale (perdue par les Sharks sur le score de 31-23), un spectateur a affirmé avoir été frappé par l’international anglais de Sale Jonny Hill (29 ans ; 20 sélections).

Le deuxième ligne est actuellement blessé et n’était pas sur la pelouse du Recreation Ground lors de la défaite des siens. Il a, selon les faits relatés par le journal britannique The Times, pris à partie le supporter après le coup de sifflet final. Il aurait été aperçu en train d’échanger des coups avec ce dernier dans un espace réservé aux amis et aux familles des joueurs.

"Il a cassé mes lunettes de soleil et m’a coupé le haut de l’œil"

L’un des entraîneurs de Sale, Byron McGuigan, a finalement réussi à éloigner les deux hommes. "Il a cassé mes lunettes de soleil et m’a coupé le haut de l’œil" affirme le supporter, qui a souhaité garder son anonymat. Alex Sanderson, directeur du rugby de Sale, s’est dit surpris : "Jonny n’est pas du genre agressif et je répondrai à ces questions quand j’en saurai plus. Ce n’est pas une personne agressive."

"Les Sale Sharks sont au courant d’un incident impliquant un joueur et un fan de Bath Rugby au coup de sifflet final de la demi-finale d’aujourd’hui. Le club travaillera avec Bath Rugby pour mener à bien une enquête sur l’incident et ne fournira aucun autre commentaire pour le moment." a déclaré Sale dans un communiqué.

Jonny Hill devait rejoindre le Top 14 et Lyon à la fin de la saison, mais une blessure au niveau du genou contre La Rochelle le 24 janvier dernier a fait échouer son transfert.