Narbonne s’est incliné d’un point (19-20) face à Montauban dans un access match où la montée en Pro D2 semblait pourtant leur tendre les bras. Charles Malet, capitaine du Racing Club narbonnais revient sur cet échec.

Cette défaite d’un point est cruelle… Que ressentez-vous ?

De la tristesse. Nous avons perdu la finale. On a eu beaucoup de mal à l’encaisser. Nous avons pourtant trouvé les ressources dans le groupe pour se remettre au travail. Au final, nous avons mis du cœur à l’ouvrage et le résultat n’est pas celui que nous espérions. Nous étions bien mais nous avons eu beaucoup de problèmes en mêlée. Ce carton jaune fait mal (Mohamed Loukia, 42e. NDLR).

Y a-t-il des regrets ?

Le seul regret qu’il y a, c’est le résultat final. Honnêtement, nous nous sommes tous envoyés. À Narbonne, nous avons tous un grand cœur, ça s’est vu tout au long de la saison.

Nos joueurs ont tout donné ! Quel match et quelle envie de nos joueurs, malheureusement cela n’aura pas suffi !



Public Narbonnais, vous avez été incroyable ! \ud83e\udde1



On se retrouve l’année prochaine



Alle le Racing \ud83d\udfe0\u26ab pic.twitter.com/d13oCBN2Xo — Racing Club Narbonnais (@RCNarbonnais) June 2, 2024

Votre public vous a bien aidé dans ce match ?

Ce n’est pas la première fois. On commence à s’y habituer. C’est énorme à chaque fois. Franchement, 10 000 supporters dans un stade. Il y a plus d’un club qui rêverait d’avoir ça.

Pensez-vous que vous auriez mérité la victoire ?

Si je suis du côté de Narbonne, je me dis qu’on l’aurait forcément mérité. Mais Montauban ne l’a pas volé. L’USM était une bête blessée. Nous aurions pu croire qu’ils lâchent mais ça n’a pas été le cas. Quand on regarde notre saison, nous aurions mérité cette victoire. C’était long. Le sort s’est parfois acharné sur nous. J’aurais aimé que la pièce tombe du bon côté. Maintenant nous allons pouvoir couper et se plonger dans la saison suivante.