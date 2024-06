Comme attendu, Malik Hamadache a été élu hier (jeudi 30 mai à Paris, président de Provale. Faute candidat (la liste de Clément Maynadier avait été invalidée mi avril), le pilier agenais s'est vu ouvrir un boulevard pour succéder à Robins Tchale-Watchou, en poste depuis 2014. Mais l'épisode n'est pas sans soulever un certain nombre de questions...

L'absence de concurrence n'a pas rendu l'élection de la liste menée par Malik Hamadache (elle est composée de lise Aricaste, Caroline Drouin, Wenceslas Lauret, Yann David et Daniel Brennan) aussi apaisée que l'aurait souhaité les dirigeants du syndicat des joueurs. Au contraire, même.

Si la page s'est tournée avec la gouvernance Robins Tchale-Watchou qui stigmatisait de nombreuses critiques (gestion humaine de l'institution, manque de concertation dans la prise de décision, absence des élus au sein des commissions et des instances, etc...), Hamadache doit désormais reconstruire la confiance qui s'est étiolée en rassemblant largement autour de sa liste et de son action.

Tchale-Watchou refuse de reporter l'élection

Rien d'évident quand ladite élection a rassemblé seulement une quarantaine de votants sur le millier d'adhérents que compte Provale. Ceci en présence d'au moins trois vigiles chargés de la sécurité qui, avant le vote, ont fait sortir de la salle une personne n'ayant visiblement pas à être présente.

Rien d'évident, encore, quand la demande de report de l'élection demandée par Clément Maynadier juste avant le vote a été froidement refusée par Robins Tchale-Watchou. Le talonneur bordelais entendait faire-valoir les difficultés rencontrées pour construire sa liste et obtenir les informations liées à l'éligibilité de ses colistiers. Il n'avait alors pas fait d'esclandre

Robins Tchale-Watchou était jusqu'ici président de Provale. Manuel Blondeau / Icon Sport - Manuel Blondeau

Un boulevard pour Hamadache, mais pas l'unanimité

Selon nos informations, trois personnes au moins ne se sont pas exprimées en faveur de la liste Hamadache, dont Maynadier et Arthur Joly (pilier, Usap) qui l'accompagnait dans son projet. De fait, impossible d'affirmer qu'il a obtenu l'unanimité.

Ce faible taux de représentation n'offre pas un tapis rouge et la légimité qui va avec à l'ancien joueur d'Albi ou Pau. Mais, faute de concurrence, c'est néanmons un boulevard qui se dégage devant lui pour peu qu'il s'empare des nombreux sujets brûlants posés sur son bureau : gestion interne du syndicat, santé des joueurs, salary cap, implication des élus et représentation au coeur des institutions, professionnalisation du rugby féminin, etc...

Lauret vice-président, Aricaste secrétaire générale

Malik Hamadache est élu pour quatre ans. Son bureau est constitué par Wenceslas Lauret (vice-président), Daniel Brennan (trésorier), Lise Arricastre (secrétaire générale), Yann David (trésorier adjoint) et Caroline Drouin (secrétaire générale adjointe).