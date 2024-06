Malik Hamadache vient d’être élu président de Provale, syndicat des joueurs professionnels. Il nous a livré ses premières impressions et ses priorités, tout en répondant à certains projets en légitimité qui lui ont déjà été faits.

Jeudi 30 mai, Malik Hamadache a été élu président de Provale, le syndicat des joueurs de rugby professionnel. À 35 ans, le pilier du SU Agen était à la tête de la seule liste en piste car une équipe concurrente menée par Clément Maynadier n’a pas pu se présenter car tous ses membres ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité. Au final, 40 votants se sont exprimés, sur un syndicat qui revendique un millier d’adhérents. Originaire de Sorgues, dans le Vaucluse, le pilier gauche Malik Hamadache a porté les couleurs d’Albi, Pau et Agen. Il a joué un match sous le maillot tricolore en 2017 à Lyon contre les All Blacks, mais le match joué en semaine ne donnait pas droit à une sélection officielle.

Malik Hamadache, quel est votre premier sentiment après votre élection à la tête de Provale ?

De la joie et surtout de la fierté. Je suis très heureux, avec mon Comité, de me trouver devant des responsabilités avec un passé à respecter.

D’où vous vient ce goût des responsabilités ? L’avez-vous toujours eu ?

Depuis ma jeunesse, j’ai toujours eu le souci de m’opposer aux injustices et faire en sorte que tout soit clair. Je suis à Provale depuis un certain temps. J’étais vice-président, j’étais trésorier adjoint auparavant. J’ai siégé dans plusieurs commissions paritaires, j’ai donc une certaine expérience de ce milieu. J’ai appris à prendre de la hauteur, j’ai appris à penser à autre chose qu’à mon cas personnel ou à celui de mon club, j’ai découvert quels étaient les intérêts de tous les joueurs et de tous les clubs. J’ai aussi découvert l’écosystème du rugby professionnel. Les contraintes qui les régissent avec la FFR, la LNR, Tech XV, l’UCPR….

Quand on vous a proposé d’être numéro 1, vous sentiez-vous prêt ? Était-ce un aboutissement pour vous ?

Personne ne m’a rien proposé. Robins arrivant en fin de cycle, je me suis moi-même proposé pour ce poste en montant ma propre liste. J’ai connu Wenceslas Lauret en sélection, j’ai joué avec Yann David en Reichel à Bourgoin, j’ai connu Lise Arricastre quand je jouais à Pau, puisqu’elle jouait à Lons. Je ne connaissais pas Caroline Drouin, mais on m’avait signalé qu’elle avait l’envie de s’engager pour le rugby féminin. Quant à Daniel Brennan, je l’ai souvent croisé sur les terrains. Avec eux, j’ai construit une liste avec des échanges d’idées et de conviction pendant des mois.

Votre liste était la seule à concourir. Une liste concurrente n’a pas pu se présenter, ça ne vous gêne pas ?

Je suis resté concentré pendant des mois sur ma propre liste. Je ne me suis pas occupé de l’opposition, mais ceci dit, je ne suis pas d’accord avec certains amalgames…

C’est-à-dire…

J’entends dire qu’il n’y avait qu’une liste, que ce ne serait pas la démocratie. Je vais vous dire une chose : la démocratie c’est quand les gens n’ont pas le droit de se présenter. Dans notre cas, les statuts ont été communiqués à tout le monde depuis septembre 2022 et en plus, tout le monde savait que Robins Tchale-Watchou ne ferait pas un troisième mandat. Je crois que tout le monde avait le temps de se préparer. Aujourd’hui, il ne faut pas être dans une interprétation personnelle de la démocratie. Je répète, la démocratie c’est permettre à tout le monde de se présenter, à condition de respecter les statuts en vigueur.

Mais pour votre AG, on a dénombré que 40 votants, ceci vous a valu des critiques. On a remis en cause votre légitimité…

Là aussi, je dois donner des explications pour éclairer le grand public. Il faut comprendre notre fonctionnement. Provale désigne deux représentants par club et ceux-ci représentent ensuite les voix des adhérents de leur club. Ce qui compte, c’est le nombre de clubs représentés à l’AG, parce que faire monter mille adhérents à une AG, c’est de la folie. Je signale que ce mode de fonctionnement existe depuis longtemps, depuis le début du syndicat. Aujourd’hui on essaie de monter une polémique sur quelque chose qui n’existe pas, tout ça parce qu’une deuxième liste n’a pas pu concourir. Si cette deuxième liste avait pu se présenter, on ne parlerait pas de cette histoire des 40 votants… Ce chiffre doit être analysé à la lumière de nos règles.

Malik Hamadache a notamment passé cinq saisons à Pau, entre 2016 et 2021. Manuel Blondeau / Icon Sport

Que voulez-vous dire ?

Il faut regarder une chose. Y a-t-il plus de 50 pour cent des clubs représentés par rapport au nombre d’adhérents ? Oui ou non ? Je vous dis que ce fut le cas. Il y a eu plus de la moitié des clubs représentés issus du Top 14, Pro D2, Nationale et de l’élite féminine. Tout ça s’explique par le fait que les finances de Provale ne nous permettent pas de faire venir tout le monde à l’Assemblée Générale. On n’a pas cent millions d’euros de budget. Voilà pourquoi nous nous basons sur des correspondants de Provale. J’ai lu ou entendu certaines analyses avec lesquelles, je ne suis pas d’accord. Il faut comprendre nos élections sont comme les élections sénatoriales avec leur système de grands électeurs. Nos grands électeurs à nous, ce sont les correspondants de Provale. Ils reçoivent tous les documents du syndicat et sont chargés de les diffuser. Alors quand j’entends qu’on réfute notre légitimité, je dis non. Ne faites pas d’amalgame. Nous avons un système basé sur des porteurs de voix. Malgré les enjeux actuels, on a vu près de la moitié des clubs de Top 14 représentés à l’AG, alors que c’était une semaine de matchs décisifs, on a vu aussi des joueurs de Béziers alors qu’ils avaient une demi-finale de Pro D2. On a vu des joueurs d’Agen, de Soyaux-Angoulême, de Rouen, de Brive, de Biarritz alors qu’ils sont en vacances. C’est vrai que les autres années, nous faisions ça en début de semaine et en profitant de la nuit du rugby, ce qui rendait les choses plus attrayantes. Mais dans ces conditions, je trouve que notre AG était représentative, avec soixante pour cent des clubs représentés.

Quel est le dossier qui vous paraît prioritaire ?

Le dossier numéro 1, c’est la santé du joueur avec par exemple, la question des commotions, je suis en train d’en vivre une. C’est une pathologie très dure à soigner, très dure à gérer. Le second dossier, c’est la précarité des joueurs. Il y en a de plus en plus qui restent sur le carreau.

Ah bon ?

Oui, à nous de trouver les raisons qui expliquent ce phénomène, avec les institutions ou les joueurs eux-mêmes.

Mais le Top 14 et le Pro D2 n’ont jamais semblé aussi puissants ?

C’est vrai, quand je vois leur attraction médiatique je suis d’accord avec vous. Mais s’il y a de plus en plus de rugbymen chômeurs, est-ce que ce n’est pas parce que les jeunes sont de plus en plus forts et que les présidents préfèrent leur donner des contrats professionnels plutôt qu’à des pros qui n’ont pas su s’affirmer ? Il faut s’organiser par rapport à ça, en travaillant sur le dossier de la reconversion.

N’est-ce pas à cause de l’afflux des joueurs étrangers. Quand on voit qu’en Super Rugby, les Melbourne Rebels ont fait faillite, ça veut dire qu’on peut voir une quinzaine de joueurs être proposés en France…

Je ne crois pas car nous sommes bien protégés par les JIFF en France. Quand j’apprends qu’une franchise fait faillite, je pense que ça souligne en creux la bonne santé de nos clubs, avec le bon travail de nos institutions et notamment de la DNACG devenue A 2 R.

Au début de votre carrière, dans quel domaine avez-vous eu le plus besoin d’aide ?

Ce qui m’a manqué, c’est une forme de transmission des anciens. C’est pour ça que je compte faire une tournée des clubs pour faire un lien avec les jeunes joueurs. Je veux leur faire partager notre aventure humaine et pas seulement faire des « slides » sur des écrans. Le plus important, c’est le vécu. C’est pour ça que mon comité directeur représente une certaine diversité. Mais c’est pour ça aussi que j’ai voulu tendre la main à certaines personnes.

De qui parlez-vous ?

Dans mon allocution, j’ai eu un mot pour Clément Maynadier qui n’a pas pu se présenter, et je lui ai tendu la main. Je suis allé lui parler tout de suite après l’élection et j’ai créé un groupe Whatsapp avec lui et deux autres membres de son équipe pour pouvoir échanger. Pour moi le rugby c’est l’unité, nous sommes une grande famille, il faut la faire valoir.

Quid du salary cap ? Certains ont l’impression qu’il peut aller contre l’emploi des joueurs…

Je ne connais pas encore tous les tenants et les aboutissants. Ce sera une question à nous poser, pour savoir si cette mesure augmente le chômage. Mais ça demande r réflexion flexion.

Quid de votre situation personnelle ?

Je suis toujours sous contrat avec Agen jusqu’en 2025. J’ai eu récemment une discussion avec mon président, Jean-François Fonteneau, avec qui j’ai un très bon rapport. Pour l’instant, on est parti sur l’idée de bien me soigner après on verra les solutions qu’il me proposera. Mais la priorité pour moi, c’est de guérir.