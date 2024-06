Ce dimanche, le Stade toulousain et le Castres olympique ont arraché leur billet pour la grande finale du championnat Espoirs Élite en battant Clermont et La Rochelle.

On aura donc un derby en finale du championnat Espoirs Élite ! Champions en titre, les Toulousains ont souffert face à Clermont. Grâce notamment à un énorme début de rencontre, les Haut-Garonnais se sont finalement imposés sur le score de 24-18 du côté d’Argentat. Dans cette partie, les Rouge et Noir ont inscrit trois essais signés Ben Alla, Salhi et Remue.

Face à eux dimanche prochain, les Stadistes vont retrouver le Castres olympique ! Comme son équipe première ces dernières saisons, les jeunes du CO ont déjoué les pronostics en battant La Rochelle, qui avait terminé la phase régulière invaincue. Victoire finale sur le score de 27-20 pour les Tarnais, qui ont écopé de trois cartons jaunes dans cette demi-finale.

Castrais et Toulousains ont donc rendez-vous le week-end prochain, avec au bout, un bouclier.