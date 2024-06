En direct. Toulouse - La Rochelle et rugby à 7, gros débrief dans la Troisième Mi-Temps !

Ce dimanche soir, Toulouse et La Rochelle se sont quittés sur un match nul pour clôturer le 25ème journée du Top 14. Comme d'habitude, on se retrouve dans la Troisième Mi-Temps pour débriefer cette rencontre ! Mais nous sommes obligés de dire un mot (ou deux) sur le rugby à 7 et la médaille d'or des Bleus ! On vous attend.