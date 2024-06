Cet access match a tenu toutes ses promesses. Montauban s’est offert son maintien (20-19) dans la difficulté sur la pelouse de Narbonne. Un succès d’un point à l’image d’une fin de saison douloureuse pour l’USM.

Il ne suffisait pas d’être un joueur de Pro D2 pour l’emporter. Loin de là. Et si Montauban partait en favori dans cet access match inédit entre Pro D2 et Nationale, la furia narbonnaise a bien failli l’emporter. Dans un Parc des Sports et de l’Amitié plein à craquer, les hommes de Julien Seron, galvanisés par tout un peuple, ont montré qu’ils avaient les épaules. Mais pour tout dire, L’USM a surtout montré toute sa fragilité. Car il faut bien avouer que l’enfer était presque promis à ces Narbonnais tant le gap entre les deux divisions semblait grand. Ce fut finalement tout le contraire.

"Je pense que nous étions tous stressés. Nous voulions bien faire mais pas en même temps. On s’est jeté les ballons dessus, cela a créé des turnovers dont Narbonne a su profiter. Les premiers essais des Narbonnais sont liés à des erreurs de notre part. C’était brouillon comme si nous ne savions plus jouer au rugby", avouait Stéphane Ahmed, ailier de l’USM. Dans une première mi-temps où tout réussissait au RCN, ces Montalbanais semblaient bouffés par la peur.

Incapables de mettre leur jeu en place. Les minutes s’écoulaient alors de façon interminable. Pierre-Philippe Lafond, faisait les cent pas sans même savoir où ils allaient bien pouvoir le mener. À la trentième minute de jeu (12-0), le manager montalbanais tournait le regard vers le tableau d’affichage. Comme pour être certain que tout ça était bien réel… Ça l’était. Mais l’essai de Tyrone Viiga, qui a porté les siens, comme bien souvent, relançait les espoirs de l’USM. Pour autant, ces Narbonnais n’étaient pas prêts à mourir alors qu’ils touchaient du bout des doigts leur rêve de Pro D2. Jérome Bosviel et ses coéquipiers continuaient de se mettre en danger. Un maintien semblait alors inespéré.

"Il faut vraiment oublier cette saison"

Et finalement. Un court réveil allait permettre à tout un club de lever les bras vers le ciel au coup de sifflet final. Menés (19-13) à dix minutes de la fin, les Sapiacains parvenaient enfin à plonger en terre promise pour prendre l’avantage pour la toute première fois dans ce match. Après plusieurs temps de jeu, c’est Yvan Reilhac, qui flirtait avec la ligne d’en-but pour donner l’avantage aux siens. "Notre dernier essai nous fait du bien. Comme je l’ai dit, ce match est à l’image de la saison… Mais ce maintien est finalement le principal, peu importe la manière. Je suis fier que cette équipe reste en Pro D2", lâchait Stéphane Ahmed.

La tribune qui accueillait les supporters montalbanais vibrait enfin. Elle tremblait aussi. Un peu trop sans doute. Mais ce petit point était celui du maintien et l’objectif était atteint. Les hommes de "PP" Lafond pouvaient enfin souffler et surtout, passer à autre chose : "C’est un soulagement. Nous nous sommes fait peur. Jusqu’à la fin du match c’était compliqué. Maintenant, nous pouvons tirer un trait sur cette saison. Nous allons pouvoir souffler. On va prendre un grand bol d’air frais et partir en vacances pour se ressourcer. Maintenant, il faut vraiment oublier cette saison. Il ne faudra pas s’inspirer de celle-ci pour la suite." En espérant que ce match d’accession ne devienne qu’un mauvais souvenir. Pour mieux rebondir…