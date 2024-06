Longtemps malmené, Montauban se maintient en Pro D2 après une victoire au forceps à Narbonne (20-19). L'USM reste en Pro D2 et les Audois joueront en Nationale la saison prochaine.

‌Le RC Narbonne ne retrouvera pas la Pro D2, après cette défaite à domicile contre l’US Montauban (19-20) en match d’Access Pro D2, après avoir mené au score pendant plus de 60 minutes. Comme lors de la finale de Nationale contre Nice, les Audois ont flanché en fin de match. Montauban n’a pas rendu une excellent copie, mais a su appuyer aux bons moments pour garder sa place en championnat.

Mené pendant une grande partie de la rencontre par Narbonne, Montauban s'impose d'un petit point dans l'Aude et sauve sa place en Pro D2.



Le film du match > https://t.co/iR7uwTuQhV pic.twitter.com/W8mQf0iSpS — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 2, 2024

Tout feu fout flamme, Narbonne s’éteint

Les Narbonnais ont entamé la rencontre tambour battant. Sur le coup d’envoi du match, ils obtenaient une mêlée, puis un bras cassé joué rapidement, signe de leurs intentions. Le ballon était ensuite perdu puis intercepté par Ducom, qui envoyait Tom Chauvet à l’essai (7-0, 3ème). La furia narbonnaise régissait le début du match, et Montauban mettait du temps à réagir, ne s’appuyant que sur le jeu au pied de Bosviel. Mais les joueurs de Nationale dominaient bien la rencontre. Loukia était tout proche de marquer et se faisait renverser sur la ligne. Le ballon sortait vite pour Nova, dont la passe au pied permettait à Ducom de marquer (12-0, 16ème).

Cette grosse intensité se calmait peu à peu, surtout à la suite de la pause fraîcheur. Montauban remettait la main sur le ballon et occupait peu à peu le camp adverse. Sur une touche dans les 22m, les avants se lançaient dans une grande entreprise de percussions, et Tyrone Viiga tendait le bras pour marquer un essai précieux (12-7, 35ème). Narbonne se mettait à la faute, ouvrant des possibilités de marque aux visiteurs, et Bosviel ne se faisait pas prier (12-10, 39ème). Loukia se faisait ensuite pénaliser pour une troisième fois en mêlée, et prenait un carton jaune juste avant la pause.

A l’expérience et à l’usure, Montauban sauve sa peau

Les Sapiacains cherchaient à appuyer sur cette supériorité numérique, mais Bosviel manquait son drop (42ème). Et au contraire, c’est Narbonne qui creusait à nouveau l’écart. Sur une récupération, Nova tapait à suivre pour mettre la pression dans les 22m adverses. Le ballon était ensuite volé, écarté, et Baptiste Abescat avait le chemin ouvert pour aplatir entre les poteaux (19-10, 49ème). Même si l’arrière Auradou sortait sur blessure juste après, le RCN semblait bien mieux dans le match.

Mais rien n’était joué, Bosviel se chargeait de le rappeler avec son pied (19-13, 58ème). Ahmed écopait à son tour d’un carton pour les visiteurs (62ème), mais dans ce match, c’est l’équipe à 14 qui marque. Sur une penaltouche, Montauban s’installait dans les 22m adverses. Après un travail du pack de devant, Yvan Reilhac y allait de son essai (19-20, 72ème). A dix minutes du terme, l’USM passe pour la première fois devant au score, pour ne plus jamais lâcher l’avantage, malgré une dernière action désespérée narbonnaise. Après la finale, les Audois deviennent la première équipe de Nationale à perdre le match d’accession en Pro D2.