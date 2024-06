La déception est grande dans le camp narbonnais. Le RCN a fait mieux que rivaliser avec l’USM alors que les suiveurs lui prédisaient l’enfer.

Les oracles qui avaient prédit que le quinzième de Pro D2 allait se balader face au finaliste de Nationale devront revoir leur jugement. Et ce n’est pas les 9 125 spectateurs présents dans l’enceinte du Parc des Sports dont près de 7 000 supporters narbonnais qui vont cautionner cette première affirmation. Hier après-midi dans l’enceinte audoise, on aurait eu tendance à confondre l’équipe de Nationale et celle de Pro D2. En effet, Narbonne a eu longtemps le pied dans l’antichambre de l’élite. Après moins de vingt minutes de jeu, les hommes de Charles Malet semblaient prendre la direction du second niveau professionnel. Une double réalisation de l’ouvreur Tom Chauvet (3e) et de l’ailier Pierre-Hugo Ducom (17e) récompensait une fraîcheur dans le jeu, une prise d’initiative et de risques (12-0). Et dix minutes après, la reprise lorsque le futur biterrois, le flanker Baptiste Abescat-Leroy a déchiré le rideau défensif montalbanais et conclu entre les poteaux, les inconditionnels supporters narbonnais se sont mis à rêver.

"On les a regardés

dans les yeux"

À ce moment de la rencontre, le Racing avait un solide matelas sur le plan comptable (19-10). "Le match a basculé sur un rebond, précise l’ouvreur, Tom Chauvet les yeux rougis par les larmes quelques minutes après le coup de sifflet final. Sur cette fin de rencontre, nous avons six points à défendre. Défensivement, nous sommes bien organisés. Pendant vingt temps de jeu, on les repousse. Il y a une passe mal ajustée par un attaquant montalbanais, le rebond désorganise notre défense, l’ailier Yvan Reilhac a un boulevard devant lui. Jérôme Bosviel transforme. Ensuite, Montauban a bien su gérer ce point d’avance (20-19). On nous dit que nous avons fait une bonne saison, mais au bout, nous n’avons aucune récompense. À chaud, c’est dur à réaliser." Sur l’ultime possession narbonnaise, Baptiste Abescat-Leroy passé à l’aile, est projeté en touche. Le directeur de jeu, Pierre Bru met un terme à la rencontre. Soudain, la pelouse est jonchée de joueurs oranges étendus sur l’herbe verte, la déception est immense. Le président, Xavier Marco est le premier à réconforter ses protégés. Les remplaçants viennent auprès de Clément Clavière, sévèrement touché à la clavicule quelques secondes avant le coup de sifflet final. Brice Mach, l’entraîneur des avants vient à surmonter son immense déception. "Tout simplement, on nous promettait l’enfer. Et finalement, on les a regardés dans les yeux. On a fait jeu égal en titularisant à gauche, un espoir de 21 ans. Un droitier est entré à gauche. En semaine, il a fallu composer avec des forfaits (Dennis Visser, Gilles Bosch). Après avoir échoué si prés du but, on est prêts à revenir plus fort la saison prochaine. La marche est à la fois haute et basse. Mais, on est prêts à relever le défi."

La saison prochaine, le Racing repart pour une saison nationale et va retrouver Carcassonne et faire connaissance avec Langon et Marcq- en-Barœul les deux promus. Aux dernières nouvelles, une grande partie de l’effectif est prête à rempiler pour une nouvelle saison. La saison écoulée, le RCNM ambitionnait une place dans le top 6. L’année prochaine, il ne peut plus se cacher. Narbonne doit jouer les premiers rôles et viser le titre, la seule garantie de ne pas disputer une rencontre si éprouvante. Pour ce premier access match de l’histoire, les Audois ont le droit d’être légitimement déçus. Le Racing est passé si près du bonheur sur une pelouse où il était pourtant invaincu.