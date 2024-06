Incontestablement, et au-delà de l’environnement toulousain, le duo Lacroix-Mola pèse lourd dans le paysage du rugby français.

Le premier est le président du club en vogue, celui qui a remis le modèle stadiste - basé sur une économie dite vertueuse- en exemple et qui jouit d’une double crédibilité : chef d’entreprise et ancien joueur. Voilà pourquoi il maîtrise parfaitement les codes d’un milieu dans lequel il excelle, d’autant qu’il a toujours eu un très bon relationnel et une faculté à s’imposer dans les débats. Son premier pari réussi, selon les mots de Philippe Jougla, "c’était d’exister à l’abri de la voie entrepreneuriale qu’avait pris le rugby".

Bref, de se confronter avec succès aux systèmes basés sur le mécénat qui ont fleuri lors de la décennie précédente. Voilà qui lui a offert une légitimité et l’a vite amené à être une figure centrale dans l’échiquier politique de ce sport. Rapidement en responsabilité sur certains dossiers de la Ligue après sa nomination à la présidence de Toulouse, il en est devenu le vice-président après l‘élection de René Bouscatel à la tête de la LNR, laquelle n’aurait sûrement pas été possible sans le soutien actif de Lacroix. Stadiste affirmé, il a toujours défendu avec ardeur les intérêts de son club depuis qu’il porte la casquette de président. Par delà, son influence fut peut-être décisive à l’heure de recevoir à Ernest-Wallon certaines étapes du circuit mondial à 7 ou les finales de Pro D2 jusqu’en 2027.

Garbajosa : "L’après-Galthié ? Le meilleur, c’est Mola"

De son côté, par les titres remportés ces dernières saisons et sa capacité à porter une génération dorée jusqu’aux sommets, Ugo Mola a aussi une parole qui compte. D’autant que, s’il a toujours clamé son envie d‘avoir un XV de France fort, il n’a pas hésité à faire valoir son avis tranché lors de réunions entre représentants de la LNR et de la FFR quand il estimait les clubs lésés.

C’est aussi dans son tempérament. Considéré désormais comme la référence des techniciens français, et malgré un contrat qui court sur plusieurs saisons, pourrait-il prendre à terme les rênes des Bleus ? Lui ne s’est jamais porté candidat.

"Si on pose la question de l’après-Galthié, il n’y a aucun doute : le meilleur, c’est Ugo Mola, explique Garbajosa. Pour moi, ce serait naturel qu’il soit le prochain sélectionneur. Mais en a-t-il envie et est-ce un objectif prioritaire pour lui ? Il est le seul à détenir la réponse." L’interrogation est sensiblement la même pour Lacroix, qui sera forcément sollicité un jour pour prendre de l‘ampleur au niveau national. "Quand tu as les meilleurs, tu veux les mettre aux plus hauts postes, se contente "Garba". Mais Didier et Ugo ont-ils des visions pour aller voir au-dessus ?" Broncan en rigole : "Même s’ils sont super bien au Stade toulousain, ça peut arriver un jour."