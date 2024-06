En conférence de presse, le manager du Racing 92 Stuart Lancaster est longuement revenu sur la victoire des siens, à Auxerre.

Comment avez-vous vécu cette rencontre ?

J’ai dit aux joueurs : «Nous nous sommes très bien entraînés ces dernières semaines et cela s’est vu dans notre performance en première période ». Pour autant, nous avons manqué de consistance sur l’intégralité du match. Le caractère affiché par les joueurs nous aidera à construire le match face à La Rochelle.

Le jeu au sol a semble-t-il été prépondérant…

Quand tu es entraîneur, il y a plus de cent choses sur lesquelles tu peux mettre l’accent. Le jeu au sol est une clé, évidemment ; et nous avons été très bons sur les rucks en première mi-temps. En, revanche, nous avons manqué de discipline et de précision en conquête. Le positif, c’est que nous avons été réalistes dès lors que nous nous sommes approchés des zones de marques.

Quoi d’autre ?

Nous avions le sens du devoir vis à vis d’Auxerre, qui nous a très bien reçus. Nous voulions être meilleurs que face à l’Aviron bayonnais. Il s’agit d’arriver désormais au top de notre forme en fin de saison, et non trop tôt. Il semblerait que nous n’en soyons pas loin, aujourd’hui.

Pourquoi aviez-vous choisi de titulariser Vinaya Habosi et Josua Tuisova sur les ailes ?

La relation entre Gaël (Fickou) et Henry (Chavancy) est très importante pour l’équipe. Vinaya a connu une saison difficile en raison des blessures mais tout le monde connaît ses forces. Concernant Tuisova, les gens sous-estiment comme il est difficile de revenir d’une opération du genou. Mais Josh est sur la bonne pente.